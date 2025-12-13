東京六大学野球連盟は13日、社会連携アクション「野球部グラウンドから広がる子どもたちの未来」を実施し、初日は法大、明大、立大のグラウンドを小学生に開放した。

法大は神奈川県川崎市内のグラウンドを開放。巨人や中日、オリックスの野球帽をかぶった子どもたち、全く野球経験のない子どもたちがグラウンドを駆け回った。オリックスなどで内野手としてプレーした経験を持つ大島公一監督は子供たちと触れ合った選手に目を細めていた。

「みんなが楽しそうにやってくれた。学生たちは子どもたちと付き合うのが上手だなと思います。この学生たちの試みが野球人気の救世主になる可能性もある。野球を知らない子も興味を持ってもらえたので、非常に意義のあるものだったと思います」

大島監督は法大から日本生命を経てプロ入り後は近鉄、オリックスなどでプロ通算1088安打をマークしたパ・リーグ戦士としてファンの記憶に刻まれている。

現役引退後はオリックスのコーチを務め、21年から母校の法大監督に就任。この冬から大学日本代表のコーチを兼任。12月5日から3日間行われた松山合宿で初指導に励み「日本を代表する選手が集まる場所なので、よりレベルアップできるような環境をつくりたい。非常に重い責任の役職を与えていただいた」。法大から参加した外野手の境は守備、捕手の井上は打撃で確かな爪痕を残し、「全国レベルを肌で感じたことがチーム、本人にプラスになればいい」と相乗効果に期待した。

プロ野球と大学野球。環境、選手の意識、施設など相違点を挙げればキリがない。ただ、育成における軸は共通しているという。

「育成には必ず人間力と技術力の2つが必要になる。この大学野球も指導してきたプロ野球の世界においても2つを向上させることが指導者の役割になっていると思います。やはり、技術はあっても人間的な部分がついてこないと慢心が出て、（競争に）勝ち続けることはできません」

今秋ドラフトでは松下主将がヤクルトに1位を受けた。法大の野手としては久しぶりの「野手ドラ1」としてプロに送り出したが、。東京六大学野球リーグ46度の優勝を誇る名門は育成と同時に勝利を求められる。「新チームが始まったばかりで、いまはチームをつくる第1段階。毎日面談をして選手がどんな思いを持っているかを整理しています」と指揮官。47度目の栄冠を目指し、一歩ずつ歩みを進める。（柳内 遼平）