米の力でしっとりうるおう♪情緒香るハンドクリーム3種が新登場

日本の情緒香る『ゆるりと』シリーズから、手肌をしっとり包み込む「お米のハンドケアクリーム」が12月9日に発売されます。石川県産の米発酵エキス*を配合し、乾燥しがちな手元に深いうるおいを届ける上質な処方。金木犀、茉莉花、薔薇実の3つの香りがそろい、日々のハンドケアがちょっと特別な時間に。自分用にも、ギフトにもぴったりなアイテムです♡

米発酵エキス*でしっとりうるおう手元へ

「お米のハンドケアクリーム」は、石川県産の米発酵エキス*を贅沢に配合した、コクのあるテクスチャーが魅力。

保湿成分としてコメ発酵液、ワセリン、シア脂、セラミドNPを配合し、乾燥が気になる季節でも指先までしっとり。

手肌に馴染ませるたび、透明感のあるなめらかな肌へ導きます。美容でも注目される発酵の力を、気軽に日々のケアに取り入れられる一本です。

香りで選べる3種のラインナップ

金木犀：甘くやわらかいキンモクセイの香り



茉莉花：優雅で上品なジャスミンの香り



薔薇実：甘酸っぱく華やかなバラの実と花の香り



全3種の香りは、日本の情緒を感じられる豊かなアロマが特長。

それぞれの香りがふわりと広がり、ケアのたびに気持ちまでほぐれていくような心地よさ。クリームは35mLで持ち運びもしやすく、気分で香りを使い分けるのもおすすめです♪

商品情報と購入先をチェック

お米のハンドケアクリーム



価格：各35mL・1,430円（税込）

しっとりコクがありながら肌なじみの良いテクスチャーで、手肌をやさしく保護します。GPPオンラインショップなどで購入可能です。

日本の香りで手肌もうるおう毎日に♡

米由来のうるおいと心安らぐ香りを同時に楽しめる「お米のハンドケアクリーム」。金木犀、茉莉花、薔薇実の3種から選べるので、自分の気分やファッションに合わせて使い分けるのも素敵です。

しっとりなめらかなつけ心地は、乾燥が気になる季節の強い味方。忙しい毎日の中で、ふと手に取るたび心までゆるむようなひとときを届けてくれます。

ギフトにも自分へのご褒美にもおすすめです♡