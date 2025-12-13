「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が13日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。今後、挑戦したい役について語った。

パーソナリティーの麒麟・川島明から「やりたい役とか言っておいた方がいいですよ、言霊っていうのがあるんで」と今後挑戦したい役を聞かれると、「私、アクションやりたいんですよ」と即答した。

予想外の答えだったのか、川島は「えーーーー」と声を上げて驚いた。「アクションちょっと興味があって。体を動かして演技するってどんな感じだろうなって」とアクションに挑戦したい理由を明かした。

「運動神経あんま良くないですよね?」と川島からイジられると、「私、実は良いんですよ」と反論。「ダンスやってましたし、良いんです。ずっとリレーの選手でしたよ」とアピールした。

再び、川島から「走る映画やったらいいんですけど、格闘系。アクションってそっちじゃないの?」と突っ込まれ、思わず苦笑。「アクション、殺陣とか。時代劇、カツラ被ってやりたいです」とそれでもアクションへの熱い思いを語っていた。