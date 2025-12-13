µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ´¶³´¿¼¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡¡Ãæ»³ÎéÅÔ¤Ë»×¤¤
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤¬13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼60¼þÇ¯¡¡Ì¾µå²ñ¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦20¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ãæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Ë¸«¤»¤¿º£µ¨¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆDeNA¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â2Ï¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿»Õ²¬ÀµÍº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê65¡Ë¤«¤é²þ¤á¤Æ¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤Þ¤º¤ÏÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥±¥¬¿Í¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿º£µ¨¤Îµð¿Í¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¶ËÃ¼¤ËÉÔÄ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤³¤Ç¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¿¾ÊÅÀ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¡Ê36¡Ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤Î¥±¥¬¤Ë¤è¤ê½ÐÃÙ¤ì¡¢¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤Ï5·î¤ËÉé½ý¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê36¡Ë¤âÂÇ·âÉÔ¿¶¤ÇÁ°È¾Àï¤Ë2ÅÙ¤Î2·³Íî¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤»¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤â¶ËÅÙ¤ÎÉÔÄ´¤Ç2·³À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¶ì¶¤Ë¤âÃæ»³¤äÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃæ»³¤Ï2·³¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¡Ê2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡Ë¸«¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤¤¤í¤¤¤í´¶³´¿¼¤¯¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜÍ¦¿Í°ÊÍè¡¢µåÃÄ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÇÎ¨3³ä¤òÃ£À®¤·¤¿Àô¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÓÃæÄ´»Ò¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤½¤ì¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤Í¡¢¤¦¤ó¡£ÁêÅö¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤È¤Í¡¢·Ù²ü¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡¢¤½¤³¤ò¤É¤¦¥Ï¥Í¤Î¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Í¡¢Èà¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î¸å²¡¤·¤Ï¤Í¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡×¤È°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£