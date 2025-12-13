Ãù¤á¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëÂè°ìÊâ¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Ç·î1000±ß¤«¤éÃù¶â¡ª
¡Ö¤ª¶â¤òÃù¤á¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£Ëè·î¤ÎµëÎÁ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤À¤·¡¢Ãù¶â¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡¢¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ãù¤á¤è¤¦¡×¤«¤é¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤ò»È¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Àè¼èÃùÃß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ä¤ª¶â»ý¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀè¼èÃùÃß¡Ê¤µ¤¤É¤ê¤Á¤ç¤Á¤¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢»È¤¦Á°¤Ë¤Þ¤ºÃù¶âÊ¬¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¼ýÆþ¡ÝÃù¶â¡áÀ¸³èÈñ¡×¤Î½ç½ø¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÀè¼èÃùÃß¡×¤ò¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯Á´¼«Æ°¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¢§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤È¤Ï°ã¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ïÃù¶â¡á°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤Î¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¡×
¤ªºâÉÛÂå¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¡¢µëÎÁ¤Ê¤É¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¤Î¸ýºÂ¤Ç¤¹¡£
¡¦Äê´üÃù¶â¡á°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤Î¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×
°ìÄê´ü´ÖÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÃù¶â¤è¤ê¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÃù¶â¤Ç¤¹¡£
¢§¡¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë
1000±ß°Ê¾å¡¢1000±ßÃ±°Ì¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤Ê³Û¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢1000±ß¤«¤é¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¢µëÎÁÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¿¶ÂØ
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©Æü¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µëÎÁÆü¤ÎÄ¾¸å¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¤ª¶â¤¬°ÜÆ°¤·¡¢³Î¼Â¤ËÃù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§£¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ¤ÎÁý³Û¤âOK
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¡Ê°ìÈÌ·î¡Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ´ü¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î·î¡ÊÆÃÊÌ·î¡¦Ç¯6²ó°ÊÆâ¡Ë¤À¤±ÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤¹ÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¤´ü´Ö¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë
ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯´ü´Ö¡ÊÍÂÆþ´ü´Ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ö3¥«·î¡¦6¥«·î¡¦1Ç¯¡¦2Ç¯¡¦3Ç¯¡¦4Ç¯¡¦5Ç¯¡×¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ä¹¤¯ÍÂ¤±¤ë¤ÈÍøÂ©¤¬Áý¤¨¤ë
ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÍøÂ©·×»»¤¬¡ÖÃ±Íø¡×¤«¤é¡ÖÈ¾Ç¯Ê£Íø¡×¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢ÍøÂ©¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§¦ÀÑÎ©¤Î´ü´Ö¤È²ó¿ô
Á´ÂÎ¤ÎÀÑÎ©´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹6Ç¯´Ö¡¢²ó¿ô¤ÏºÇÂç108²ó¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ÌÜÅªÊÌ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡ª¡Ö5¤Ä¤ÎÏÈ¡×¤ò¸¤¯³èÍÑ¤·¤è¤¦
¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤ÎÊØÍø¤ÊÅÀ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÄÌ¾ïÃù¶â¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤5·ï¤Þ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ÎÌÜÅª¤´¤È¤Ë¡ÖÀìÍÑ¤ÎÀÑÎ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î¤ÎÃù¶âÍ½»»¤¬2Ëü±ß¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ1¤Ä¤ÎÀÑÎ©¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¸¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡ÚËè·î2Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©ÀßÄêÎã¡Û
¡¦É¬¤º¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÀÑÎ©¡Ê¼Ö¸¡¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÇ¯Ê§¤¤¡Ë¡§·î5000±ß¢Í1¡Á2Ç¯Ëþ´ü
¡¦³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¡ÊÎ¹¹ÔÍÑ¡Ë¡§·î5000±ß¢Í3Ç¯Ëþ´ü
¡¦¾Íè¤ÎÈ÷¤¨¡Ê¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÆ¬¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î°åÎÅÈñ¡Ë¡§·î1Ëü±ß¢Í5Ç¯Ëþ´ü
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÜÅª¤È»È¤¦»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ãù¤á¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à»ñ¶â¤ò¡¢¼Ö¸¡Âå¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤òËÉ¤®¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤¬³Î¼Â¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×
¢§¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë
Àè¼èÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃù¶â¤¬¼«Æ°¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¤¢¤ì¡© ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Áý¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¼«Æ°¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£»ä¤Ç¤âÃù¤á¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢§°Õ»Ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥à¥À¸¯¤¤¤¬¸º¤ë
Àè¤ËÃù¶âÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¼«Á³¤È¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÇã¤¦Á°¤Ë°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¥à¥À¸¯¤¤¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃù¶â¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Àè¼èÃùÃß¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤¬¼«Á³¤ÈÃù¤Þ¤ëÊý¸þ¤ØÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«Ãù¤á¤è¤¦¡×¤«¤é¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤ò»È¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤È¡¢Àè¼èÃùÃß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ë¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¶â»ý¤Á¤Î²¦Æ»¤Î½¬´·¡¢¡ÖÀè¼èÃùÃß¡×¤ò¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Ç¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡©Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÂç³µ¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤éÀ¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë»È¤¤¡¢·îËö¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤òÃù¶â¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ï¤Ä¤¤»È¤¤²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¶É¤ª¶â¤Ï»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ä¤ª¶â»ý¤Á¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÀè¼èÃùÃß¡Ê¤µ¤¤É¤ê¤Á¤ç¤Á¤¯¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢»È¤¦Á°¤Ë¤Þ¤ºÃù¶âÊ¬¤òÊÌ¤Î¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¼ýÆþ¡ÝÃù¶â¡áÀ¸³èÈñ¡×¤Î½ç½ø¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÀè¼èÃùÃß¡×¤ò¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯Á´¼«Æ°¤Ç¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Ç¤¹¡£
¢§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ëÁ°¤Ë¡¢¾¯¤·¤À¤±¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¶ä¹Ô¤È¤Ï°ã¤¦¸Æ¤ÓÊý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÌ¾ïÃù¶â¡á°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤Î¡ÖÉáÄÌÍÂ¶â¡×
¤ªºâÉÛÂå¤ï¤ê¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â½Ð¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤ë¡¢µëÎÁ¤Ê¤É¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥¤¥ó¤Î¸ýºÂ¤Ç¤¹¡£
¡¦Äê´üÃù¶â¡á°ìÈÌÅª¤Ê¶ä¹Ô¤Î¡ÖÄê´üÍÂ¶â¡×
°ìÄê´ü´ÖÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ïÃù¶â¤è¤ê¶âÍø¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÃù¶â¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÈÆÃÄ§¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤Ï¡¢»ØÄê¤·¤¿Æü¤Ë¡¢·è¤á¤¿¶â³Û¤ò¡¢¡ÖÄÌ¾ïÃù¶â¡Ê¤ªºâÉÛ¡Ë¡×¤«¤é¡ÖÄê´üÃù¶â¡ÊÃùÃß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ø¡¢¼«Æ°¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢§¡¾¯³Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë
1000±ß°Ê¾å¡¢1000±ßÃ±°Ì¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÂç¤¤Ê³Û¤ÏÉÔ°Â¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢1000±ß¤«¤é¤Ê¤éµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§¢µëÎÁÆü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Æ°¿¶ÂØ
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©Æü¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µëÎÁÆü¤ÎÄ¾¸å¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¤ª¶â¤¬°ÜÆ°¤·¡¢³Î¼Â¤ËÃù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§£¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ¤ÎÁý³Û¤âOK
Ëè·î¤ÎÀÑÎ©¡Ê°ìÈÌ·î¡Ë¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹»þ´ü¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î·î¡ÊÆÃÊÌ·î¡¦Ç¯6²ó°ÊÆâ¡Ë¤À¤±ÀÑÎ©³Û¤òÁý¤ä¤¹ÀßÄê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§¤´ü´Ö¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ë
ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤ª¶â¤òÍÂ¤±¤Æ¤ª¤¯´ü´Ö¡ÊÍÂÆþ´ü´Ö¡Ë¤Ï¡¢¡Ö3¥«·î¡¦6¥«·î¡¦1Ç¯¡¦2Ç¯¡¦3Ç¯¡¦4Ç¯¡¦5Ç¯¡×¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ä¹¤¯ÍÂ¤±¤ë¤ÈÍøÂ©¤¬Áý¤¨¤ë
ÍÂÆþ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¡¢ÍøÂ©·×»»¤¬¡ÖÃ±Íø¡×¤«¤é¡ÖÈ¾Ç¯Ê£Íø¡×¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¯ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Û¤É¡¢ÍøÂ©¤¬¤¸¤ï¤¸¤ïÁý¤¨¤Þ¤¹¡£
¢§¦ÀÑÎ©¤Î´ü´Ö¤È²ó¿ô
Á´ÂÎ¤ÎÀÑÎ©´ü´Ö¤ÏºÇÄ¹6Ç¯´Ö¡¢²ó¿ô¤ÏºÇÂç108²ó¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§ÌÜÅªÊÌ¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¡ª¡Ö5¤Ä¤ÎÏÈ¡×¤ò¸¤¯³èÍÑ¤·¤è¤¦
¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¤ÎÊØÍø¤ÊÅÀ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÄÌ¾ïÃù¶â¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤5·ï¤Þ¤ÇÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãù¶â¤ÎÌÜÅª¤´¤È¤Ë¡ÖÀìÍÑ¤ÎÀÑÎ©¡×¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î¤ÎÃù¶âÍ½»»¤¬2Ëü±ß¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ1¤Ä¤ÎÀÑÎ©¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«¤ËÊ¬¤±¤ÆÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¸¤¤»È¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¡ÚËè·î2Ëü±ß¤ÎÀÑÎ©ÀßÄêÎã¡Û
¡¦É¬¤º¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÀÑÎ©¡Ê¼Ö¸¡¡¦²ÐºÒÊÝ¸±¤ÎÇ¯Ê§¤¤¡Ë¡§·î5000±ß¢Í1¡Á2Ç¯Ëþ´ü
¡¦³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤ÎÃù¶â¡ÊÎ¹¹ÔÍÑ¡Ë¡§·î5000±ß¢Í3Ç¯Ëþ´ü
¡¦¾Íè¤ÎÈ÷¤¨¡Ê¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ÎÆ¬¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î°åÎÅÈñ¡Ë¡§·î1Ëü±ß¢Í5Ç¯Ëþ´ü
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÜÅª¤È»È¤¦»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Ãù¤á¤¿¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à»ñ¶â¤ò¡¢¼Ö¸¡Âå¤Ç¼è¤êÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ºÇÔ¤òËÉ¤®¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤¬³Î¼Â¤Ë½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¾È¡§¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¡Ö¼«Æ°ÀÑÎ©Äê´üÃù¶â¡×
Àè¼èÃùÃß¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÊÑ²½Àè¼èÃùÃß¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ã±¤Ë¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤¸¤ï¤Ã¤È¤è¤¤ÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢§¡Öµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤éÁý¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë
Àè¼èÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï²¿¤â°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÃù¶â¤¬¼«Æ°¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãù¶â¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö¤¢¤ì¡© ¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Áý¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¼«Æ°¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡£»ä¤Ç¤âÃù¤á¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¡É¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ñ»º·ÁÀ®¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢§°Õ»Ö¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¥à¥À¸¯¤¤¤¬¸º¤ë
Àè¤ËÃù¶âÊ¬¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç¼«Á³¤È¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÇã¤¦Á°¤Ë°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Öµ¤ÉÕ¤±¤Ð¥à¥À¸¯¤¤¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑ²½¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃù¶â¤¬¶ì¼ê¡×¤Ê¤Î¤Ï¡Ö°Õ»Ö¤¬¼å¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã±¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Àè¼èÃùÃß¤ò½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅØÎÏ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤¬¼«Á³¤ÈÃù¤Þ¤ëÊý¸þ¤ØÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¤¬¸º¤ê¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ê¸¡§½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
²ñ·×»öÌ³½ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤ä³°»ñ·Ï¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç±Ä¶È¿¦¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢FP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¿Í¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¶â¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤òÈ¯¿®¡£3É¤¤ÎÊÝ¸îÇ¤ÈÊë¤é¤¹¡£All About ¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¶â¡¦¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¥¬¥¤¥É¡£
(Ê¸:½®ËÜ Èþ»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)