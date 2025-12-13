好き&行ってみたい「京都府のパワースポット」ランキング！ 2位「貴船神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「京都府のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：貴船神社／37票左京区にある貴船神社は、全国約2000社を数える水神の総本宮。古来より水を司る神として信仰を集めており、絵馬発祥の地としても有名です。特に、本宮の石段に連なる朱色の灯籠は、夜には幻想的な雰囲気になり、訪れる人々を魅了します。水の神様であることから、縁結びや運気隆盛などのご利益があるといわれています。
回答者からは「紅葉の時期はとても綺麗。床で食事をするとまた雰囲気があって良い」（40代女性／奈良県）、「水占いが有名らしくてやってみたいと思うため」（40代女性／兵庫県）、「縁結びと恋愛成就で人気があるから。実際に友人が良い人と出会えたから」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
1位：伏見稲荷大社／96票伏見区にある伏見稲荷大社は、全国に約3万社ある稲荷神社の総本宮です。商売繁盛や五穀豊穣の神様として名高く、国内外からたくさんの参拝者が訪れます。特に有名なのは、本殿から奥社奉拝所へと続く参道に立ち並ぶ朱色の千本鳥居で、その壮観な景色は京都を代表する観光地となっています。山全体が信仰の対象となっており、稲荷山を巡る「お山巡り」の途中にも多くの社や塚があり、独特の神秘的な雰囲気を味わうことができます。
回答者からは「千本鳥居で有名で、写真で見たときから一度は歩いてみたいと思ったから」（30代男性／富山県）、「何度も行ったことがあるが、やっぱり神聖な感じがする」（30代女性／東京都）、「千本鳥居で有名で、商売繁盛や家内安全のご利益があるとされている。神秘的な空間を歩きながらパワーをもらえそうだと思った」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)