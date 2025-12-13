『エディントンへようこそ』を見る前に知りたい5つのこと。『ズートピア2』へと「接続」する理由
12月12日より『エディントンへようこそ』が劇場公開中です。目玉はやはり「21世紀最高のホラー映画」と称された『ヘレディタリー/継承』、明るい祝祭での地獄を描いた『ミッドサマー』で知られるアリ・アスター監督の最新作ということでしょう。
【予告編を見る】
おじさんが不条理な出来事に遭遇し続ける前作『ボーはおそれている』ほどでないにせよ、かなり変わった映画であることは間違いないでしょう。
注意点は「殺傷・流血の描写がみられる」という理由でPG12指定がされており、やや突発的な暴力シーンがあること。また、上映時間は2時間28分と長めです。
後述するように「コロナ禍での小さな町で対立する閉塞感」も重要なので、映画館という閉ざされた（逃げられない）空間でこそ見てほしい作品です。
ここからは決定的なネタバレを避けつつ、「こう見てみると面白い」ポイントをまとめていきましょう。意外にも、現在大ヒット公開中の『ズートピア2』と共通する（あるいは相反する）ところもあったのです。
その完全に間違った行動に至るまでの心理を単純化するのであれば「自分だけは正しくて、ほかのやつらは間違っている！」というもの。保安官が家族や周囲から見放され孤立していくのは、そういう独善的な態度こそが原因だと思えるのですが、どうやら彼はそのことに気付いていません。だからこそ、嫌悪を増大させ、さらに攻撃的または排他的になってしまう悪循環があります。
「『正しいのは自分だけ』だと思っている危うさ」は、主人公である保安官だけとも言い切れません。
現市長はIT企業の誘致で町を救えると信じきり、妻はカルト集団の教祖を盲目的に崇拝し、市民たちはSNSの言説を真実だと思い込む……とそれぞれの立場を冷静に見れば、彼らもまた危ういところがあります。「自分もこういう立場に近いかもしれない」と想像することにも面白さがあるし、良い意味でゾッとできる作品なのです。
それでも物語の前半は緊張状態、というより「ほぼ何も起こらない」状態が続くのですが、ある出来事をきっかけに、急激に「ドライブ」していく感覚も本作の見どころでしょう。アクションサスペンスとしても面白いですし、「えっ!? こんなことになるの!?」な意外性や先の展開の読めなさも、楽しんでほしいです。
『ボーはおそれている』に続いて主演を務めるホアキン・フェニックスの精神が崩壊していく様はおかしくも悲哀があります。『ファンタスティック 4：ファースト・ステップ』と同様に理知的だからこその弱点も垣間見えるペドロ・パスカルとの、文字通りの「対決」は大きな見どころでしょう。
フェニックスとパスカルは、実際にニューメキシコを旅して役の手がかりをつかんだのだとか。フェニックスは「地元の保安官や役人たちと話して、彼らの物の見方を知ることができて役に立ったよ」と振り返り、パスカルは「このキャラクターのバカげてて恐ろしく悲しくタフな側面にフォーカスして、ごく普通の共感できる男という印象を与えるように演じた」と語っていたりもするのです。
さらには、『エルヴィス』『デューン 砂の惑星 PART2』でも絶賛を浴びたオースティン・バトラーが、出演時間は短いものの、「惹かれてしまうのも分かる」カルト集団の教祖としてインパクトを残していました。
さらには『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』のエマ・ストーンは『憐れみの3章』に続いてカルトにハマってしまう役を完璧に体現。ちなみにエマ・ストーンは、2026年2月13日に日本公開予定の『ブゴニア』で「陰謀論者に拉致されるカリスマ経営者」を演じているとのこと。そちらにも注目です。
さらに、『ボーはおそれている』を撮り終えた後に、アスター監督は青春時代を過ごしたニューメキシコへ戻り、車で南西部を巡ったそうです。その旅では「この地では先住民族が独自の法執行機関と司法制度を持ち、彼らがそのほかの人種とはまったく異なる世界線で暮らしていること」「いくつもの人種やコミュニティがこの国では共に暮らし、分断と緊張感が確実に存在すること」などに改めて気付いたのだとか。
『エディントンへようこそ』は、BLM（ブラック・ライヴズ・マター）運動を引き起こすきっかけになった痛ましい事件であるジョージ・フロイドの殺害事件を参照しつつも、アスター監督の旅を通じて物語の舞台とインスピレーションを得たからこそ、複雑な物語になったとみていいでしょう。
さらに、「この映画を無理やりに要約するとしたら、小さな町にデータセンターが建設される物語である」と語りつつ、以下のような痛烈な問題提起もしています。
「巨大テクノロジー企業と資本家がすべてを掌握し、人々は政治的な争いに魅了される。新型コロナウイルスの流行以降、さらに悪化し、崩壊寸前の社会システムの中で僕らは生きざるを得ない状況だ。その上、僕らはシステムを変えるための手段を奪われている。
データと情報の管理は権力者の特権で、人々が疑念や怒りを権力者ではなく隣人に向けるなら、彼らの特権はさらに強化されるだろう。僕たちが権力の暴走に対抗する力になることができる、という民主主義の考え方は、パンデミックによって完全に終わってしまったのかもしれない。」
この言葉からも、やはり劇中の現市長が絶対的に正しい存在とは言い切れないと分かります。しかも、今の現実のアメリカでは、AIデータセンターの建設による環境問題が、政治的な争点に発展しています。
さらに、劇中のAIデータセンターの名前「SolidGoldMagikarp」は、ChatGPTに入力すると意味不明な回答を返してしまう言葉だそうで、物語がカオスな状況へと進行する様とリンクしていると言えます。本作には、世界の問題を単純化しないアスター監督の誠実さ、あるいは誰のことも英雄視をしないような冷徹な視点、あるいは世界がどうしようもない状況に突き進んでいることへの「警鐘」も同居しているようにも思えます。その結果として歪（ゆが）んだ思想や行動が入り混じる内容になっていますが、それこそが本作の魅力です。
さらに、歴史的な大ヒットスタートを切った『ズートピア2』は、もちろん『エディントンへようこそ』とは似ても似つかないような作風でありながら、「分断と排除」の問題から起こる騒動には、かなり似たものを感じられました。また、『ズートピア2』では「陰謀論を語るポッドキャストを配信しているビーバー」が登場します。彼女はとても魅力的で、味方になる過程も含めて面白くはあるのですが、「陰謀論者をこんなに単純に肯定してしまって良いものか？」とも思ってしまいました。
そちらにモヤった人は『エディントンへようこそ』での「陰謀論にハマったり危険な言説に扇動される危うさ（魅力も）」を描いた本作のほうが納得できるかもしれません。『ズートピア2』での問題がエスカレートすると、『エディントンへようこそ』でのさらにひどい状況につながるのかもしれないと、両者を見てこそ思えたのです。いずれにせよ、こうして現代の問題をフィクションとして反映した面白いエンタメが立て続けに生まれるというのはうれしい限り。最後に、アリ・アスター監督の「希望」を示した言葉も紹介しておきましょう。
「（民主主義の考え方は、パンデミックによって完全に終わってしまったのかもしれないが）それでも僕たちは、大きな力に立ち向かう方法を見つけなければならないと思う。この映画の登場人物たちは、意識しているかはわからないけど、みんなその戦いを必死にやっているんだ。」
劇中のキャラクターの行動は側から見れば滑稽（こっけい）で愚かかもしれませんが、それでも「必死で戦っている」は確かに間違いないでしょう。願わくば、この映画を見た人もまた、自分なりに（あるいは反面教師にして）、大きな力に立ち向かう方法を見つけていってほしいです。
(文:ヒナタカ)
2：豪華キャストによる「こういう人はいる」な実在感いずれのキャラクターも極端でありながら「こういう人はいるな」と思える実在感があるのは、やはり豪華キャストの力。
『ボーはおそれている』に続いて主演を務めるホアキン・フェニックスの精神が崩壊していく様はおかしくも悲哀があります。『ファンタスティック 4：ファースト・ステップ』と同様に理知的だからこその弱点も垣間見えるペドロ・パスカルとの、文字通りの「対決」は大きな見どころでしょう。
フェニックスとパスカルは、実際にニューメキシコを旅して役の手がかりをつかんだのだとか。フェニックスは「地元の保安官や役人たちと話して、彼らの物の見方を知ることができて役に立ったよ」と振り返り、パスカルは「このキャラクターのバカげてて恐ろしく悲しくタフな側面にフォーカスして、ごく普通の共感できる男という印象を与えるように演じた」と語っていたりもするのです。
さらには、『エルヴィス』『デューン 砂の惑星 PART2』でも絶賛を浴びたオースティン・バトラーが、出演時間は短いものの、「惹かれてしまうのも分かる」カルト集団の教祖としてインパクトを残していました。
さらには『ラ・ラ・ランド』『哀れなるものたち』のエマ・ストーンは『憐れみの3章』に続いてカルトにハマってしまう役を完璧に体現。ちなみにエマ・ストーンは、2026年2月13日に日本公開予定の『ブゴニア』で「陰謀論者に拉致されるカリスマ経営者」を演じているとのこと。そちらにも注目です。
3：極端ではあるけれど「リアル」を反映している本作は架空の町を舞台にしたフィクションですが、現実のコロナ禍の不安や混乱が反映されているほかにも「社会問題」を照射しています。実はアリ・アスター監督は、『ヘレディタリー/継承』よりも前から現代西部劇の脚本を執筆していたのですが、世界がコロナ禍へ突入し、さらに2020年5月にジョージ・フロイドの殺害事件が起こったからこそ、脚本のアイデアを改めて考え直し、「起きている出来事を利用することが正しい」思ったのだそうです。
さらに、『ボーはおそれている』を撮り終えた後に、アスター監督は青春時代を過ごしたニューメキシコへ戻り、車で南西部を巡ったそうです。その旅では「この地では先住民族が独自の法執行機関と司法制度を持ち、彼らがそのほかの人種とはまったく異なる世界線で暮らしていること」「いくつもの人種やコミュニティがこの国では共に暮らし、分断と緊張感が確実に存在すること」などに改めて気付いたのだとか。
『エディントンへようこそ』は、BLM（ブラック・ライヴズ・マター）運動を引き起こすきっかけになった痛ましい事件であるジョージ・フロイドの殺害事件を参照しつつも、アスター監督の旅を通じて物語の舞台とインスピレーションを得たからこそ、複雑な物語になったとみていいでしょう。
4：不条理な現実の問題を冷徹に見ている前述してきた要素をまとめると、現実の問題を面白おかしく茶化しているだけではないか？ と思う人もいるかもしれませんが、実際のアリ・アスター監督は「間違えないでほしい。今の状況を面白いとは思ってない。すべてが不条理だ」と断言しています。その意図は「誰かを悪者として描くことも誰かを称賛することもなく、僕らが暮らす国のように感じられる映画を作りたかった」ことにもあるのだとか。
さらに、「この映画を無理やりに要約するとしたら、小さな町にデータセンターが建設される物語である」と語りつつ、以下のような痛烈な問題提起もしています。
「巨大テクノロジー企業と資本家がすべてを掌握し、人々は政治的な争いに魅了される。新型コロナウイルスの流行以降、さらに悪化し、崩壊寸前の社会システムの中で僕らは生きざるを得ない状況だ。その上、僕らはシステムを変えるための手段を奪われている。
データと情報の管理は権力者の特権で、人々が疑念や怒りを権力者ではなく隣人に向けるなら、彼らの特権はさらに強化されるだろう。僕たちが権力の暴走に対抗する力になることができる、という民主主義の考え方は、パンデミックによって完全に終わってしまったのかもしれない。」
この言葉からも、やはり劇中の現市長が絶対的に正しい存在とは言い切れないと分かります。しかも、今の現実のアメリカでは、AIデータセンターの建設による環境問題が、政治的な争点に発展しています。
さらに、劇中のAIデータセンターの名前「SolidGoldMagikarp」は、ChatGPTに入力すると意味不明な回答を返してしまう言葉だそうで、物語がカオスな状況へと進行する様とリンクしていると言えます。本作には、世界の問題を単純化しないアスター監督の誠実さ、あるいは誰のことも英雄視をしないような冷徹な視点、あるいは世界がどうしようもない状況に突き進んでいることへの「警鐘」も同居しているようにも思えます。その結果として歪（ゆが）んだ思想や行動が入り混じる内容になっていますが、それこそが本作の魅力です。
5：『ワン・バトル・アフター・アナザー』と『ズートピア2』を連想した理由この『エディントンへようこそ』を見て、真っ先に連想したのは、『ワン・バトル・アフター・アナザー』でした。両者は一触即発のバトル×ブラックコメディー×現代アメリカの風刺ということが共通していますし、不条理な作劇に冷静な視点を込めつつも「狂ったこの世界でのか細い希望」をも示しているようなスタンスが、似ているように思えたのです。
さらに、歴史的な大ヒットスタートを切った『ズートピア2』は、もちろん『エディントンへようこそ』とは似ても似つかないような作風でありながら、「分断と排除」の問題から起こる騒動には、かなり似たものを感じられました。また、『ズートピア2』では「陰謀論を語るポッドキャストを配信しているビーバー」が登場します。彼女はとても魅力的で、味方になる過程も含めて面白くはあるのですが、「陰謀論者をこんなに単純に肯定してしまって良いものか？」とも思ってしまいました。
そちらにモヤった人は『エディントンへようこそ』での「陰謀論にハマったり危険な言説に扇動される危うさ（魅力も）」を描いた本作のほうが納得できるかもしれません。『ズートピア2』での問題がエスカレートすると、『エディントンへようこそ』でのさらにひどい状況につながるのかもしれないと、両者を見てこそ思えたのです。いずれにせよ、こうして現代の問題をフィクションとして反映した面白いエンタメが立て続けに生まれるというのはうれしい限り。最後に、アリ・アスター監督の「希望」を示した言葉も紹介しておきましょう。
「（民主主義の考え方は、パンデミックによって完全に終わってしまったのかもしれないが）それでも僕たちは、大きな力に立ち向かう方法を見つけなければならないと思う。この映画の登場人物たちは、意識しているかはわからないけど、みんなその戦いを必死にやっているんだ。」
劇中のキャラクターの行動は側から見れば滑稽（こっけい）で愚かかもしれませんが、それでも「必死で戦っている」は確かに間違いないでしょう。願わくば、この映画を見た人もまた、自分なりに（あるいは反面教師にして）、大きな力に立ち向かう方法を見つけていってほしいです。
(文:ヒナタカ)