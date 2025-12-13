女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」（後７時）が１３日、生放送された。大会史上最多総エントリー数１０４４組ファイナリスト８組が第９代女王と賞金１０００万円をかけて、頂点を競う。

Ｂブロックでは前評判の高いエルフとニッチェが激突。わずか１票差の４対３でニッチェが制した。審査員の粗品がエルフは普段「質の悪い客」を相手にネタを披露していると指摘。さらに数分にわたって評価を続けた。するとエルフの荒川が「粗品さん、本当にありがたいんですけどＷから出ていってもらっていいですかー」と“反撃”した。

ネットでも「荒川ちゃん、『質の悪い客』が嫌やったんかな」「今日１番の爆笑」と後押しする声が多かったが、荒川に対して「割り込んでまで言うことではない」といったコメントもあった。

エルフとニッチェの対戦には「うおーーー大接戦！！！！！！！！！エルフは敗復で来そうだね」「エルフ敗者復活でいこう」「エルフ好きだけど、今回は圧倒的ニッチェだった！

」「いやーエルフとニッチェはそりゃ接戦だよね」という評価でレベルの高さがうかがえた。