◆プロボクシング ▽ＷＢＡ・ＷＢＣ・ＩＢＦ・ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 ４団体統一王者・井上尚弥―ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（１２月２７日 サウジアラビア・リヤド、モハメド・アブドゥー・アリーナ）

２７日にサウジアラビア・リヤドで行われる「ＴＨＥ ＲＩＮＧ Ｖ：ナイト・オブ・ザ・サムライ」に参戦する世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１３日、横浜市内の所属ジムで練習を公開。シャドーボクシング、１１月２４日のＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で那須川天心（２６）＝帝拳＝に勝利し王座に返り咲いた弟の拓真とのマスボクシング、ミット打ちを１ラウンドずつ披露した。

井上は、ＷＢＣ同級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝とのサウジアラビアでの防衛戦へ向け「いつも通り、精神的にも肉体的にもすごく仕上がっていて、待ち遠しい。初めての地で調整をするという新鮮な気持ちで臨めるので、早くサウジアラビアに行きたい」と笑顔で話した。

ピカソとは当初、５月に米ラスベガスで対戦する予定だったが、ピカソ陣営が対戦を辞退した経緯がある。「自分の距離で戦いながら、ピカソの距離でもしっかりと戦える準備というものはしている。ダラダラ打ち合うのではなく、メリハリよく戦いたいなと思っている」と試合展開のイメージを語り、「毎試合ＫＯは頭に入れているが、前回（９月のムロジョン・アフマダリエフ戦）はそれを外して、ここ数年では珍しく判定勝利を考えて試合に挑んだ。今回はしっかりとＫＯを狙って、それを実行したい」と２戦ぶりのＫＯ勝利を予告した。

サウジでは、来年５月に東京ドームで対戦が計画されている世界３階級制覇王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝と初めて同じリングに上がる。井上は「そこは自分は一切気にせず、（自身が）しっかりと勝つというところだけを目指したい」と強調しながらも、「ファンの方はやっぱり来年５月の試合をイメージして、試合内容で『どっちが強い』『どっちが勝つ』という楽しみもあると思う。そういう見方もしてもらえたら、盛り上がる日になるんじゃないか」と話した。

また、井上、中谷以外も、前ＷＢＡ＆ＷＢＣ世界フライ級統一王者・寺地拳四朗（３３）＝ＢＭＢ＝、ＷＢＡ世界スーパーフェザー級３位の堤駿斗（２６）＝志成＝、アマ１０冠の前日本ライト級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝、アマ９冠のＷＢＡ世界フェザー級１３位・堤麗斗（２３）＝志成＝が同興行に参戦する。「２７日、日本人トップ選手が勢ぞろいするので、すごくレベルの高い技術を見せられるんじゃないかなと思う。全選手含め、世界にしっかりとアピールできるんじゃないかなと思います」。サウジのリングから、世界に日本のボクシングをアピールする。