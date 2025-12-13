女性芸人の日本一を決める「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」が１３日、日本テレビ系で生放送され、初めて審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の審査中、歌手でタレントのあのがにやにやしていると司会から指摘を受けた。

過去最多の総エントリー数１０４４組から決勝に勝ち上がった８組が９代目女王の座を争う同番組。Ａ、Ｂブロックに４組ずつ分かれ、各ブロック１ネタ終えるごとに暫定１位を決定する勝ち残りノックアウト方式。

Ａブロックの勝者は「紺野ぶるま」に決定。Ｂブロック１組目の「エルフ」と２組目「パンツ万博」の投票では粗品は他の審査員と同じく「エルフ」に投票した。

芸歴１年目の「パンツ万博」について粗品は「１秒も面白くなかった」と辛口評価しつつ、「劇場に足を運んで応援してあげてほしい」と視聴者に呼びかけた。

大会オブザーバーとして粗品の隣に座っているあのは「怪奇現象見てるみたい。めっちゃめちゃ面白かった」とパンツ万博を評価しており、粗品の審査中、ＭＣの後藤輝基から「隣であのちゃんがにやにやしてる」と指摘されたあのは「（パンツ万博は）楽しかった」と笑った。