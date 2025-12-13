お笑いタレントの有吉弘行（51）が、13日放送のフジテレビ系「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演。愛情たっぷりに“クレーム”を付ける一幕があった。

この日はピン芸人のふかわりょうと、タレント・磯山さやかがゲスト出演。石神井公園周辺を散歩しながらトークで盛り上がった。

番組では公園付近のうどん店を訪問。そこでふかわは自らの著書「東京生まれじゃないけれど」を紹介し、東京を自らの足で巡った際に、このうどん店にも来店したとして本を朗読し始めた。

ただ、有吉の“雑談トーク”に邪魔されて、ふかわは「いい加減にしてよ」をツッコみ。「早く帰りたくなってきちゃったな」と有吉が無視すると、ふかわは「ちょっとピリピリしているの？大みそかのリハーサル」と返した。

そこで有吉は「そんなことないです。“今”はピリピリしてるけど」と毒舌たっぷりに、ふかわイジりした。

2人は同期の間柄。ふかわは「何でだろう？一番、安心できるんだけどね」と話したが、有吉は「いつもね、NGにしているはずなんだけど、NGくぐり抜けてくるんだよね」と愛情たっぷりの毒舌をかますと、ふかわは「1回、NGリスト拝見していいですか？」と返して、笑わせていた。