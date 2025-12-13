女芸人ナンバー１決定戦「ＴＨＥ Ｗ ２０２５」決勝が１３日に行われた。

審査員で霜降り明星・粗品が初参戦。審査員として紹介されると「女やからおもんないとか、女のくせにおもろいとか、そういうのは抜きにして真摯に審査したいです」と語り、司会の後藤輝基が「皆さん、もうピリッとするのヤメてください」と笑わせた。

Ａブロック、もめんとＶＳ電気ジュースの審査では、粗品だけが電気ジュースに投票し、ネタを緻密論評。もめんとが笑いを取った場面を「ウケすぎ、そこまでおもしろくなかったです。逆にこの山絶対取りましょねと一番ウケるべきなのに、ウケない。前半がフリにしてもおもんな過ぎるし…」と論じ、後藤がストップをかけ、もめんとが「おもんないって言いました！」と立ち上がった。

粗品は「本気の審査です。続けていいですか？前半捨てた部分の伏線回収的なうまみが全く足りてない」とも。「持ち時間４分であまりにスロースタート過ぎる。１分半までにおもしろくない時間を済ませて、３分半ぐらいでもう１展開いける」「やりたい事分かるけど２人がネタ作りに向きあう時間と脳ミソが足りてへん。ただ芝居の技術はある」などなど。

電気ジュースにも「ツッコミが最低でも１・２倍のフレーズを言わなあかん」「これうっすら蔓延してる女性芸人のツッコミって下手くそだよねっていう理由のひとつになってもうてる、感情整理せずに口に出す」と指摘した。

最初の１対決で怒涛の４分論評。

続く、もめんとＶＳとんでもあや戦でも、少数のとんでもあやに投票し、「日テレが集めたきょうの客の勘が悪すぎて、あんまウケてなかったのが可哀想」と言い、後藤が「やめてください」と突っ込んで笑わせた。

その後の審査でも「１秒もおもしろくなかった」とのダメだし論評も。

ネットでは粗品審査が話題となり「粗品の審査エグいｗ」「初っ端から おもんない！」「ＮＳＣの講師か」「ワロタｗ」「長いけど言いたいことは分かる」「正論だけど話が長い」「粗品大優勝すぎてやばい！」「客のレベル低いて言っちゃうところが さすが粗品」「粗品の客批判マジで草」とのコメントが相次いだ。