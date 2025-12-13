女子プロゴルファーの渋野日向子（27）のマネージャーは12月10日、Instagramを更新。2025年のツアーを終えたことを報告するとともに、ファンや関係者への感謝の気持ちを綴った。

「2025年シーズンも溢れるご声援ありがとうございました」というコメントとともに投稿されたのは、渋野が感謝を述べる1本の動画だ。動画の中で渋野は「1年間ご声援ありがとうございました」と述べ、来年もアメリカツアーに参戦することを報告。今年1年を振り返り「悔しい気持ちがいっぱい」と率直な思いを語った。さらに「2026年はもっと笑顔いっぱい、ハッピーに過ごせるように頑張ります」と来季への抱負も述べている。

最後は「ご声援よろしくお願いします」「今年もありがとうございました」と動画を締めくくり、笑顔でピースサインを見せた。

また、マネージャーも投稿の中で、渋野を支えてくれる関係者や期待を寄せるファンの存在が大きな原動力になっていると説明。「渋野日向子 まだまだやります」と熱い想いを記し、感謝の気持ちを改めて伝えた。

【画像】2025年を笑顔で総括した渋野日向子（画像は渋野日向子マネージャーInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「ハラハラドキドキのシブコ劇場大好き」「再びメジャー奪還へ」「とにかく最後は笑顔で終われて良かった」「笑顔が1番似合うよ」「攻めのゴルフ期待してます！！！！」「2025年最後が笑顔で良かった」「日向子フアンは幸せだよ」「ギリでも通過したもん勝ち」「一生懸命な姿が印象的でした」「やっぱりしぶこちゃんは笑顔が1番だね」「来年はうれし涙を期待しています」「笑顔の感染力強いんだよね」「やっとスマイルひなこになりましたね」「来年逆襲ダァ～～」などコメントが寄せられた。