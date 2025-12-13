【大掃除】見落としがちなあんな場所も！お掃除がたのしくなるモップが便利だった！
こんにちは、こんぶです。
【画像で見る】かゆい所に手が届くこのアイテム…便利すぎた！！
家族みんなが使いやすい整理収納が得意な整理収納アドバイザーです。
7万人以上のフォローをいただいているインスタグラムでは整理収納のほか、暮らしの質が爆上がりのグッズを選べば丁寧な暮らし（風）ができるようになる！
そんなアイテムもご紹介しています。
さて、もうすぐ2025年も終わろうとしていますね。
となると、しないといけないのが大掃除・・・！
もう取り掛かってる方もいれば、まだ見てみぬふりしている方もいるのかも？
ささっとできるはずなのに、つい見落としがちな場所、ありますよね。
今回はそんな見落としがちな場所をお掃除してみました。
やる気になったおすすめのお掃除グッズがあるんです！
四角い何か。
ではなく、実はモップなんです・・！
今回お勧めするモップ。
モップとは思えない見た目のスタイリッシュさです。
四角いので、立てて置いておくことができます。
ケースから中身を出すと細長いモップが現れます。
角度調節ができ、柄を伸ばすことができるので、脚立を出さないと届かなかった高いところの掃除も楽ちんになりました！
おすすめなお掃除の場所をご紹介します。
１、シーリングライトの上
実はシーリングライトの掃除を・・・初めてしました。
え、みなさんはやってますか・・？
びっくりするほどホコリがすごかったです笑
このモップ、特殊素材で出来ているため、絡めとったホコリは逃さずしっかりキャッチしてくれます。
高いところの掃除をしても雪のように降ってくることはほぼありません。
２、洗面台の鏡の上
洗面台の上はよく掃除していても、この鏡の上！なかなかやらなかったりしませんか？
台があってちょっと掃除しにくいところも、これならすいすいできます。
他にもドアの上や枠、棚の上など、とっても簡単に掃除できました。
３、エアコンの上
フィルターは掃除していても、なかなかエアコン本体の上を掃除することがないかもしれません。
が、ここも舞い上がったホコリがしっかり積もっています。
フィルター掃除のついでにやっちゃおうかな、と思えるくらいこのモップだとハードルが下がる気がします。
４、洗濯機の下
掃除していた中でびっくりしたのが洗濯機の下！なかなか下を覗いたり、洗濯機を動かしたりすることはできないのであまり気にしていませんでしたが、洗濯乾燥しているとホコリがすごいことに…
ホコリが大量に取れてびっくりしました。
こんなところにホコリってたまるんだって思うほど積もっていましたが、しっかりホコリを絡めとってくれるから楽しすぎて、他にホコリがないかつい探してしまう。
結果的に家中のありとあらゆるところを掃除していました。
さて、このモップでたくさんホコリが取れた！としても大変なのがモップ本体のゴミ取りですよね。
私はこの作業が大嫌いでした。
でもこのモップなら、ケースに入れて数回上下すると本体についたホコリをキレイに取り除くことができます。
しかも取れたホコリがケースにたまる仕組みになっていて、そのままゴミ箱でひっくり返してポイで終了。
ゴミに一切触らずお部屋もモップ本体もキレイにすることができます。
このケースで本体のホコリが取れるのが子どもたちも楽しいみたいで、気がついたら子どもたちが自らホコリ取りをしてくれるようになりました！
大掃除まだ！って方も、小掃除始めてますって方も、見逃しがちな高いところや隙間、このモップでお掃除していただいたらちょっと楽しくなるかもしれませんよ。
作＝こんぶ
