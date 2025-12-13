【レポート】Mrs. GREEN APPLEライブフィルム＆ドキュメンタリー大ヒット記念イベントにメンバー登壇！“フェーズ3”についてコメントも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『MGA MAGICAL 10 YEARS SPECIAL GREETING ＆ CINEMA VIEWING ENCORE』が12月13日に東京・TOOHOシネマズ 日比谷で行われ、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が登壇した。

■鑑賞者からの熱い感想コメントに「うれしい！」

このイベントはMrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』とドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』の大ヒットを記念したスペシャルイベント。

イベントの幕が開くと、MCからの呼び込みで大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が登壇。会場は割れんばかりの拍手と歓声に包まれ、まずは大森が「『THE ORIGIN』いかがでしたか？ 本日は楽しんでくださいね！」と挨拶。

続いて若井が「楽しい時間にしましょう！」、藤澤も「『THE ORIGIN』を観ていただいて、たくさんいろんなものを受け取っていただいたかと思います。この後も楽しい時間にできたらと思います！」と笑顔を見せると、会場のボルテージは一気に高まった。

本イベントは、ドキュメンタリー『THE ORIGIN』の上映直後に行われ、ステージ上には映画を鑑賞したファンから届いた熱い感想コメントが並ぶバックパネルも用意された。本作は冒頭のみドキュメンタリーではなく、いわゆる“モキュメンタリー”として描かれている点も話題。

そのオープニングシーンの撮影で印象的だったエピソードについて、大森は「嘘みたいなオープニングだけど、本当のことがずっと起こっていただけ。そこで豊島（圭介）監督が“これは、誇張して描いてもいいのでは？”とおっしゃって、やるならものすごいモキュメンタリーを作りましょう、と話してできたシーンです」と明かした。

そして、「冒頭はリアルなスタッフたちなので、彼らのほうが緊張していましたね（笑）。結局打ち合わせなどいつもやっていることなので、演出上誇張はしてたけど、ひとつも嘘はなくて。なので、いつも言い慣れてる・言われ慣れてることのやり取りの場にカメラがいるというのが、ちょっと不思議な時間でしたね」と振り返った。

若井は「僕は演技緊張しました！ ふたりは大丈夫そうでしたが（笑）」と会場の笑いを誘った。そして藤澤は「僕は、みんなで並んで車を降りるシーンが冒頭と聞いていたので、いちばん緊張しました」と撮影の裏側を披露した。

実はこのシーンでは、大森が『ゼンジン未到とヴェルトラウム～銘銘編～』、若井が『Harmony』、藤澤が『Atlantis』と、過去のライブの衣装を着用しており、大森が「そのときの空気感というか、体の感じもあるので、新鮮でした」と回顧すると、藤澤も「僕は髪色が変わっているので、ちょっと恥ずかしいというか…。自分があのときの自分のコスプレをしているみたいで、ちょっと“照れ”はありましたね」と答えた。

さらに、「あなたは初めて、ミセスを知る。」というキャッチコピーにちなみ、撮影開始から『FJORD』のステージで「Variety」を披露するまでの約300日間で、互いに「初めて知った」姿はあったかという問いには、大森が「若井がとっても話すのが上手！」と口火を切ると、若井は「自分の素直な気持ちを話しただけです」とはにかんだ様子で応え、続けて「僕が思ったのは、涼ちゃん（藤澤）が海外に行ったときの髪の毛のコンディションの良さ」とユーモアを交えて回答。

藤澤も「映画を観て、自分に対して自分はこういう感じなのか、と恥ずかしくなりました（笑）。例えば、『Variety』のタイトルをイタリアのジェラート屋で元貴に聞かれたときの反応が遅いとか（笑）」と明かし、またも会場からは笑い声が上がった。

また、バックパネルに寄せられた鑑賞者からの熱い感想コメントにも触れ、「うれしい！」「こういうふうに観てくれて、とてもありがたいね！」とメンバーも興味深そうに視線を走らせ、ファンとの想いの共有を楽しんでいた。

続いて話題は、同時公開中のライブフィルム『FJORD』へ。

ドキュメンタリー『THE ORIGIN』を観たあとだからこそ発見できるライブフィルムの見どころについて大森が「ライブの演出面で、フロートに乗ってエンドステージまで行くところがあるんですけど、それがミセスの歴史をたどっているような気がしてすごく好きですね。『THE ORIGIN』を観たあとだからこそ、3人に歴史があるんだな、と感じてもらえる演出で、僕はそこです」と挙げると、若井は「『FJORD』の本編って、すごく駆け抜けていて、アンコールがすごくいい！ 『THE ORIGIN』を観たあとだと、違った感じ方するんじゃないかな？ 僕たちの歴史や結成当初からの想いがこもったアンコールだったと思います」、藤澤は「フロート演出は、歌っている元貴の顔もいいし、全体的に、“フェーズ2だな”！ という感じがして、すごくいい瞬間です」と、それぞれの視点で鑑賞のポイントを語った。

イベントも終盤に差し掛かり、話題はいよいよ10周年イヤーも締めくくりとなる激動の2025年の振り返りへ。

現在の率直な気持ちを訊ねられると、大森は「実感がないですね。発表したものの、特に大きな変化はなく、自分たちの心持ちがちょっと変わるような感じです。でも、こうしてフェーズ2を大切な期間としていい状態で“保管”出来るというのは、すごくうれしいという気持ちに尽きます」とコメント。

若井は「フェーズ2もめちゃくちゃ楽しかったけど、フェーズ3もすごく楽しみ。これからももっと、皆さんと一緒に楽しい時間を作りたいです」、藤澤は「フェーズ2、あっという間でしたね！ フェーズ2は、もどかしさや抱えるものもたくさんありました。そんななか、今年の“10周年”をメンバーやみんなと迎えることができて、改めて“すごいフェーズ2だったな”と実感できました」と、充実した表情を見せた。

そして最後に2026年1月1日から開幕する「フェーズ3」についてどのような展開が待っているのか、そのヒントを求められると、大森は「ライブをやりたいですね！ 来年はファンクラブが10周年なので、JAM’S（ファン）に直接感謝を伝えたいです。今年の“デビュー10周年”を駆け抜けられたのは、本当にファンの皆さんのおかげなので、その感謝を改めて伝える2026年にしたいなと考えています」と笑顔で回答。

会場はこれからの活動への期待感とメンバーを応援する温かい拍手に包まれ、イベントは幕を閉じた。

■映画情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

11月28日（金）全国公開

(C)2025 MGA Film Partners

■リリース情報

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』

■関連リンク

映画作品サイト

https://mga10years-film.jp/

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/