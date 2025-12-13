今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (12/8～12/12 発表分)
12月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<5031> モイ 東Ｇ 26/ 1 129 373 189.1 12/10
<2489> アドウェイズ 東Ｐ 25/12 170 450 164.7 12/12
<219A> ハートシード 東Ｇ 25/12 130 328 152.3 12/11
<7065> ｕｐｒ 東Ｓ 26/ 8 460 1045 127.2 12/12
<6543> 日宣 東Ｓ 26/ 2 470 1060 125.5 12/12
<4885> 室町ケミカル 東Ｓ 26/ 5 330 510 54.5 12/12
<3159> 丸善ＣＨＩ 東Ｓ 26/ 1 3500 4800 37.1 12/12
<3246> コーセーＲＥ 東Ｓ 26/ 1 584 787 34.8 12/8
<3040> ソリトン 東Ｐ 25/12 2200 2870 30.5 12/8
<3566> ユニネク 東Ｇ 25/12 585 755 29.1 12/9
<3921> ネオジャパン 東Ｐ 26/ 1 2166 2533 16.9 12/11
<9743> 丹青社 東Ｐ 26/ 1 7600 8600 13.2 12/12
<3399> 山岡家 東Ｓ 26/ 1 4081 4600 12.7 12/12
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 26/ 4 520 580 11.5 12/9
<2983> アールプラン 東Ｇ 26/ 1 3150 3445 9.4 12/9
<3912> モバファク 東Ｓ 25/12 1019 1107 8.6 12/12
<9622> スペース 東Ｐ 25/12 4120 4420 7.3 12/12
<3226> 三井不アコモ 東Ｒ 26/ 2 5908 6271 6.1 12/10
<8967> 日本ロジ 東Ｒ 26/ 1 6081 6404 5.3 12/12
<5032> エニーカラー 東Ｐ 26/ 4 21000 21500 2.4 12/10
<8929> 青山財産 東Ｓ 25/12 3650 3700 1.4 12/11
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT
株探ニュース