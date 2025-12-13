　12月8日～12日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<5031> モイ　　　　　東Ｇ　 26/ 1　　　129　　　373　 189.1　 12/10
<2489> アドウェイズ　東Ｐ　 25/12　　　170　　　450　 164.7　 12/12
<219A> ハートシード　東Ｇ　 25/12　　　130　　　328　 152.3　 12/11
<7065> ｕｐｒ　　　　東Ｓ　 26/ 8　　　460　　 1045　 127.2　 12/12
<6543> 日宣　　　　　東Ｓ　 26/ 2　　　470　　 1060　 125.5　 12/12

<4885> 室町ケミカル　東Ｓ　 26/ 5　　　330　　　510　　54.5　 12/12
<3159> 丸善ＣＨＩ　　東Ｓ　 26/ 1　　 3500　　 4800　　37.1　 12/12
<3246> コーセーＲＥ　東Ｓ　 26/ 1　　　584　　　787　　34.8　 12/8
<3040> ソリトン　　　東Ｐ　 25/12　　 2200　　 2870　　30.5　 12/8
<3566> ユニネク　　　東Ｇ　 25/12　　　585　　　755　　29.1　 12/9

<3921> ネオジャパン　東Ｐ　 26/ 1　　 2166　　 2533　　16.9　 12/11
<9743> 丹青社　　　　東Ｐ　 26/ 1　　 7600　　 8600　　13.2　 12/12
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　 26/ 1　　 4081　　 4600　　12.7　 12/12
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　 26/ 4　　　520　　　580　　11.5　 12/9
<2983> アールプラン　東Ｇ　 26/ 1　　 3150　　 3445　　 9.4　 12/9

<3912> モバファク　　東Ｓ　 25/12　　 1019　　 1107　　 8.6　 12/12
<9622> スペース　　　東Ｐ　 25/12　　 4120　　 4420　　 7.3　 12/12
<3226> 三井不アコモ　東Ｒ　 26/ 2　　 5908　　 6271　　 6.1　 12/10
<8967> 日本ロジ　　　東Ｒ　 26/ 1　　 6081　　 6404　　 5.3　 12/12
<5032> エニーカラー　東Ｐ　 26/ 4　　21000　　21500　　 2.4　 12/10

<8929> 青山財産　　　東Ｓ　 25/12　　 3650　　 3700　　 1.4　 12/11

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT

株探ニュース