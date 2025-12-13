歌手の相川七瀬（50）が12日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）に出演。今年、「人生最大の歓声を浴びた」ことを明かした。

相川は1995年11月、ミュージシャンでプロデューサーの織田哲郎のプロデュースによる「夢見る少女じゃいられない」で歌手デビューをしており、今年がデビュー30周年。

相川は「ブラジルで、私の『夢見る少女じゃいられない』が盆踊りで使われていて。向こうは、ジャンプしたりとか、すごい派手なヤツが数十年前から流行っていて、それに私の『夢見る少女じゃいられない』に振り付けがついて、凄い親しまれている」と明かした。

ブラジルには約270万人の日系人がおり、20年ほど前に日系3世の世代が中心となってブラジル式の盆踊り「祭りダンス」を創作。曲は主に90年代のJ―POP曲が使われており、中でも「夢見る…」が人気ナンバーとして定着。長く親しまれてきた。

そのため相川は「昔テレビで見たことがあって、30周年が来るから、実際に行って歌ってみたいよねって織田哲郎と話していて」実際に現地を訪れ盆踊り会場で歌唱。「人生最大の歓声を浴びた感じでしたね。ちょっと若干ひいちゃうくらいの。これ…私に向かっているんだくらいの。皆さん、当時の私のCD持っているんですよ。歌うんですよ」と語り、9月にブラジルを訪れた時の感動を語っていた。