俳優の井上芳雄（46）が13日、体調不良のため、同日上演のミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」（シアタークリエ）、2公演を休演。同日、東宝演劇部の公式SNSが更新され、17日公演から復帰することが発表された。

東宝演劇部の公式X（旧ツイッター）が更新され、「シアタークリエ『ダディ・ロング・レッグズ』【12月14日(日)および12月15日(月)に関するお知らせ】」とし、「ジャーヴィス役で出演を予定しておりました井上芳雄は、明日12月14日(日)13時公演および12月15日(月)13時公演・18時公演を休演させていただき、12月17日(水)13時公演より出演いたします」と明日、明後日の公演も休演し、17日公演から復帰することが発表された。

「15日までの同役につきましては、引き続き佐野眞介が務めさせていただきます」と代役を案内。「出演者の変更に伴い、ご来場されず払戻しをご希望のお客様につきましては、後日改めて、払戻し方法の詳細を作品HPにてご案内申し上げます。お客様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、誠に申し訳ございません。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます」とした。

同日、井上が13時、18時の公演回を休演することを報告。佐野が代役を務めることも合わせて発表した。井上のコメントも発表され、症状について「風邪のウィルスが声帯に入ってしまったようで、昨日の公演から思うように声が出ず、本当に悔しいです」と説明していた。