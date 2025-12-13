加藤綾菜「全て手作り」カラフル豚汁・五目煮・カブの浅漬け…豪華食卓に反響続々「栄養満点」「お店みたい」
【モデルプレス＝2025/12/13】タレントの加藤綾菜が12月12日、自身のInstagramを更新。手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】82歳大御所の美人妻、カラフル豚汁に五目煮…手作り和食が高クオリティ
綾菜は「今日の加藤家の食卓です」とコメントし、食卓を公開。ブロッコリーとトマトが添えられた肉の炒め物、五目煮、カブの浅漬け、ピーマンのお浸し、豚汁など手料理がずらりと並んでおり、「全て手作りです。カブを浅漬けにしたり五目煮を炊いたりカラフル豚汁など。忙しい日々の中でも黙々と料理をする時間も好き！」とつづっている。
この投稿には「おかずたくさんで豪華」「野菜たっぷりで栄養満点」「お店みたい」「どれもすごく美味しそう」「愛情たっぷり」「健康を気遣ってるのがわかる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
