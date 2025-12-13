須田亜香里、美肌輝く入浴ショット公開「ドキッとした」「背中が綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/13】元SKE48の須田亜香里が12月13日、自身のInstagramを更新。露天風呂での入浴ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「お肌がモチモチ」胸元のぞく入浴ショット
須田は「北海道ロケで定山渓へ行きました」と、同日放送のテレビ東京系「虎ノ門市場」の撮影で訪れた定山渓温泉での様子を報告。「温泉にカヌーを楽しんだ後、市場にて絶品グルメ調達したので、ぜひみなさんテレビ東京にて虎ノ門市場観てね」とコメントし、秋の紅葉に包まれた露天風呂で笑顔を見せる入浴ショットを披露している。
この投稿にファンからは「紅葉と温泉の組み合わせが最高」「女子旅楽しそう」「ドキッとした」「お肌がモチモチ」「笑顔が最高」「ロケ先でも自然体で素敵」「背中が綺麗すぎる」「テレビで観るのが楽しみ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】34歳元アイドル「お肌がモチモチ」胸元のぞく入浴ショット
◆須田亜香里、北海道ロケで露天風呂を満喫
須田は「北海道ロケで定山渓へ行きました」と、同日放送のテレビ東京系「虎ノ門市場」の撮影で訪れた定山渓温泉での様子を報告。「温泉にカヌーを楽しんだ後、市場にて絶品グルメ調達したので、ぜひみなさんテレビ東京にて虎ノ門市場観てね」とコメントし、秋の紅葉に包まれた露天風呂で笑顔を見せる入浴ショットを披露している。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿にファンからは「紅葉と温泉の組み合わせが最高」「女子旅楽しそう」「ドキッとした」「お肌がモチモチ」「笑顔が最高」「ロケ先でも自然体で素敵」「背中が綺麗すぎる」「テレビで観るのが楽しみ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】