女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」（後７時）が１３日、生放送された。大会史上最多総エントリー数１０４４組ファイナリスト８組が第９代女王と賞金１０００万円をかけて、頂点を競う。

Ｂブロック最初の投票では「エルフ」が結成１年目の「パンツ万博」を７対０で退けて暫定首位。パンツ万博は犬と人の掛けあいも不発に終わったが、ネットでは「一年目のコンビにしては上出来だな。間違いなくエルフだろうけど」「パンツ万博おもしろかったな」「パンツ万博ネタの作り方ええやん！この先楽しみやね」と好意的な声が多かった。審査委員も「麒麟」川島明が「ここまで差はないと思う 経験の差ですね」と評価すれば、「アンガールズ」田中卓志も「パンツ万博も設定すごい惜しい感じ」とフォローした。

だがお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品はパンツ万博を“一刀両断”。「１秒もおもしろくなかった。漫才における叙述とりが成立しづらい。メイン（のネタが）受けなかったとき保険の細かいやりとりを考えておかないといけない」とバッサリ。

粗品の忖度なしの評価にネットでは「粗品さんさすがやなぁ」「面白くなかったってはっきり言ってあげるのも今後のためだよね」と同意する声も上がっていた。