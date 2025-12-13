◆バレーボール ▽全日本選手権（天皇杯・皇后杯） 第３日 日鉄堺３―０鎮西高（１３日、東京体育館）

男子の３回戦が行われ、全国高校総体、国スポの２冠達成の鎮西高（熊本）は、国内最高峰の大同生命リーグ・日鉄堺に挑んだが、セットカウント０―３で敗れた。１２日の初戦の２回戦でＶリーグ西地区首位の三重を３―１で破り、勢いに乗ったが、元米国代表で五輪メダリストのＭ・アンダーソンら主力を出して戦った強敵を前に力尽きた。

第３セット（Ｓ）。日鉄堺にスパイクを打ち抜かれ、鎮西高の敗戦が決まった。それでも試合後は高校生ながら、トップ選手に対して果敢に挑んだメンバーに温かい拍手が送られた。２年生エースの一ノ瀬漣は「楽しかったです。自分が思っていた以上に力を出せた試合。（拍手が）すごかった。鳥肌が立ちましたし、本当にうれしかったです」と満員のスタンドを見つめて感謝を込めた。

身長１９１センチ、１６歳の一ノ瀬のプレーに会場中がくぎ付けになった。第２Ｓの１７―２１の場面で高さのあるバックアタックを突き刺すと、１８―２２ではレフトから２枚ブロックをはじき飛ばすスパイク。続いて２０８センチのアンダーソンのスパイクを１枚でブロックした。一ノ瀬の連続得点から４連続で２２―２２に追いついた。最後は競り合いで２３―２５で屈したが、トップチームから１Ｓを奪うかという勢いに会場は騒然となった。身長２メートル級の３枚ブロックに囲まれても「面白かった」と、強心臓の１６歳は振り返った。

今大会は１１月に急逝した畑野久雄監督に代わって宮迫竜司コーチが指揮を執り、畑野監督を近くに感じながら戦った。遺志を継いで「高校３冠」を狙う来年１月の春高バレーに向け、敗戦から収穫もあったという。「外国人選手も出てくれて、（主力に）びっくりした。非常にいいサーブを打ってもらったので、そういう意味では、いい練習になったと思います」とイメージした。

春高を見据え、今回の貴重な大舞台を踏んでいた。試合途中からは主力を張った経験もあるセッター気永青空（２年）、アタッカー税所（さいしょ）蓮嘉らも起用。「気永と税所を使おうかと畑野先生とは話していた。でも亡くなる前日の練習試合では大石（秀）と福田（空）が良かった。『コイツらもいいな』と畑野先生も言っていて。本当は聞きたいけど、聞けないので、もう少し（オーダーを）考えていきます」と来月の戦いを見据えて話した。

一ノ瀬は小学生の頃、日本代表の宮浦健人、水町泰杜（ともに名古屋）らが「鎮西」のユニホームを着て戦う姿をテレビで見て、「鎮西のエース」に憧れた。宮迫コーチは一ノ瀬について「歴代のエースの中でも、今の段階では高いレベル。春高などの大舞台でどうなっていくか楽しみ」と期待を寄せる。２年生エースは「春高ではもっといいプレーをたくさんの人に見てもらって、最終的に春高でも勝って、鎮西のエースになりたい」と腕をまくった。目標の「高校３冠」の快挙を果たし、恩師に成長した姿を見せる。