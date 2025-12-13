【ZARAのグレー】がセンス別格！ 40・50代が狙いたい「おすすめパンツ」

こなれ感を自然に演出できる上品なパンツがあると、40・50代の装いはぐっと洗練されるかも。そこでおすすめしたいのが【ZARA（ザラ）】で見つけたグレーのパンツ。今季らしいニュアンスカラーに、シルエットの美しさと生地の優しげな表情が加わった、好バランスなパンツに注目しました。

ぬくもり感と上品さのバランスがGOOD

【ZARA】「ストレートツイルパンツ」\5,290（税込）

MIXされた糸のニュアンスが、上品でどこかぬくもりを感じさせるダークグレーのツイルパンツ。ストレートの落ち感とハイウエストの切り替えが、スッキリとした印象も叶えてくれそうです。ニットに合わせて季節感たっぷりに、ブラウスやジャケットに合わせてモードにと、幅広いスタイルに溶け込みそうなのも嬉しいポイント。このクオリティでこの価格とは、コスパの高さも光る一品です。

楽ちんムードの中に漂う上品さが◎

【ZARA】「リブソフトストレートパンツ」\5,290（税込）

リブニットの優しい風合いとストレートラインが、リラックス感の中にも上品さを宿すパンツ。濃すぎず薄すぎずのグレーは、穿くだけでコーデ全体をセンス良くまとめてくれそうです。ウエストはドロスト仕様で調整しやすく、デイリーに気負わず取り入れやすいのも◎ 短め丈トップスやロングコートを合わせれば、抜け感をまとった大人の余裕コーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M