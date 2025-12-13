お母さん、頼むから普通の格好で来てよ！ 授業参観で周りに笑われた私 → 母の『意外な告白』に反省

いつも派手で、学校の参観でもひときわ目立っていた母。

そんな母を、子供の頃は恥ずかしく思っていたのですが、大人になって意外な理由を知って！？

筆者の友人A子の母とのエピソードをご紹介します。

赤い口紅に派手な服の母

私は幼いころ母の外見が少し苦手でした。

母はいつも派手な身なりをしていて、スーパーに行く時も、学校参観や保護者会へ行く時も、赤い口紅をしっかり塗り、柄物のブラウスを好んで着ていて、耳には揺れるイヤリング。

髪も、くるくると巻いて完璧にセットされていました。

もっと普通でいてほしい！

学校参観の時にはクラスの友達に



「A子のお母さん、派手だねー」



「来たらすぐ分かるよ」

と笑われるたびに恥ずかしくなり、心の中で



「お母さん、頼むからもっと普通でいてよ」

と思っていました。

母を反面教師に成長

その反動か、私自身は落ち着いていてシンプルなスタイルを好むように。

それを見た母には



「あなた、地味すぎない！？」



「若いのだから、もっとファッション楽しんだら？」



と言われましたが、

「母みたいに目立ちたくない」



という思いが強く、母を反面教師に成長していきました。

「昔はギリギリだった」母の意外な告白

時が流れ、私は家を出て社会人になり、やがて結婚して母になりました。

仕事をして、家事をして、子育てをする毎日は充実していましたが、家族を優先した忙しい日々に、自分を見失っていくような感覚もありました。

そんなある日、帰省した時のこと。

たまたま母と二人で台所に立つと、母が唐突に



「昔は、毎日が本当にギリギリでね」

と笑いました。