インフルエンサー・YouTuberの「いけちゃん」が13日、都内で開催された写真集「Afterglow」（講談社）の発売イベントに登場。改めて、同作でグラビア引退することを明言した。



【写真】本人お気に入りの王道「白」ショット

デコルテが見える白のワンピース姿で会場に登場。同作でグラビアを引退を決めた理由について「年齢も年齢。もういいかな、もうやりきったなということです」と説明した。グラビアを引退するさみしさはないかという質問には「何も未練がないので、すっきりしています」と完全燃焼したことを明かした。



写真集の出来については「めちゃくちゃ水着着てます。グラビアアイドルの方とも真っ正面から対峙する内容」と自信満々。「まだ家族には言えていない。見せられないです」と攻めた内容であることを約束した。



タイトル「Afterglow」については「日本語訳は『余韻』という意味」と説明。「私はこれでグラビア引退になるんですけど、この写真集を見て『うわ～良かったなぁ。でもいけちゃんやめちゃうのか、やめてほしくないな』と思ってほしい」と作品の“余韻”にひたってほしいという思いから付けたことを明かした。



自身のお気に入りカットには、白の水着姿の写真を選んだ。「これまで自分のイメージカラー的に水色や紫色の水着を多く選んでいた。最後なので、王道な白色を着てみたかったんです」と理由を説明した。



今後については「趣味でカメラを始めたので、今度は（グラビアを）撮る側に回りたいな」とカメラマンになる夢を吐露。2026年の目標は「今年は人生で一番つらい1年でした。なので、（来年は）何事もない1年にしたい」と話した。



（よろず～ニュース編集部）