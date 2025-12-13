女性芸人の頂点を決める「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」が13日、日本テレビ系（後7・00）で生放送され、今大会から審査員を務める「霜降り明星」粗品（32）の愛あるダメ出しがSNSで話題となった。

B組の2組目に登場した初出場「パンツ万博」は4年連続4度目の決勝出場の「エルフ」に敗退。審査員全員がエルフに票を投じるという、結成1年目のコンビにとっては厳しい結果となった。

コメントを求められた粗品は「正直、1秒も面白くなかったです」と強烈にダメ出し。ネタの根幹が「面白くなかった」とし、「メインの根幹が受けなかった時に保険の細かいやりとりを用意しとかないと」と細かくアドバイスした。

それでも「ボケの子はクールでいいし、ツッコミの子のツッコミ方も何か形になりそうな、何かつかめそうなものがあるから、テレビで見てる人も誤解せずに劇場に足を運んでぜひ応援あげてほしいなと思います」と熱弁した。

SNSでは「粗品さんいいやん」「粗品のアドバイスすごい！！！NSCの授業じゃん」「粗品論理的過ぎて神」などの声が上がった。