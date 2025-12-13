思わず大きな声で吠えてしまったワンコが、注意された途端に見せた“分かりやす過ぎる反省モード”が注目を集めています。甘えと謝罪が入り混じった愛らしい姿に癒される人が続出。

投稿は記事執筆時点で11万以上再生を突破し、「賢い子」「めちゃくちゃ可愛くて草」などのコメントが寄せられています。

叱られた瞬間…

TikTok「kuromi.no.hibi」に投稿されたのは、甲斐犬の「クロミ」ちゃんの愛らしいお姿。ある日、思わず大きな声で吠えてしまったクロミちゃんは、飼い主さんにお叱りを受けたのだとか。すると、そっと歩み寄り、座っている飼い主さんのすぐ前でお座りをしたといいます。

その後「だめって言ったでしょ？」と声をかけられると、クロミちゃんは前脚をちょこんと膝に乗せ、上目遣いで見上げる仕草を見せたそう。小さな「ごめんね」のアピールにも感じられ、健気な様子がとても可愛らしいです♡

次々と繰り出す“ごめんね”

注意を重ねられるたびに、クロミちゃんの“反省モード”は徐々に色を濃くしていく様子が。前脚をそっと下ろしてはまた乗せ直し、飼い主さんの足元をチョイチョイして必死に訴える姿には、なんとも言えない愛らしさがにじんでいます。

やがてクロミちゃんは体や顔を飼い主さんの方へ寄せて、甘える仕草を見せたそう。さらにその直後、床に仰向けになりお腹を見せる完全な服従ポーズへ。静かに様子を伺う姿からは、早く許してほしい気持ちが伝わってくるかのよう。

あざとさ全開？

飼い主さんがふと「もう知らん」と声をかけると、一瞬固まった様子を見せたそうです。ところがその後も抱きつきながら顔を寄せ、再び前脚を乗せるポーズに戻ったり、仰向けになって甘え直したりと大忙しだったというクロミちゃん。

最後には飼い主さんにキスをして、ようやく許しを勝ち取ったご様子。飼い主さんもクロミちゃんの可愛さに我慢ができなかったようで、思わず「ずるいよ」と言い、抱き着いてしまったとか。健気で愛おしすぎるクロミちゃんの反応は、多くの人の心を掴んだのでした。

投稿には「絶対言葉わかってるな」「反省の仕方かわいすぎる（笑）」「これは許してしまいますね」「謝り方が食い気味ｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「kuromi.no.hibi」では、クロミちゃんの日々の暮らしや無邪気な一面が多数投稿されています。健気で愛らしい姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

