40代・公務員男性の2025年冬ボーナス「手取り75万円と予想。エアコンと高配当株を買います」
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
同居家族構成：本人、妻、長女、次女
住まいの地域：関東地方
職種：公務員・自治体勤務
雇用形態：公務員（正規職員）
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人800万円、配偶者300万円
現預金：400万円、リスク資産：1700万円
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「75万円、額面で90万円」と予想。金額は例年と比べて減りそうとのこと。
その理由として「部署異動で残業が少なくなったため」と語っています。
ちなみにここ2年の冬ボーナスの推移は手取りで「2023年は74万円、2024年は78万円」とあり、減額とはいえさほど大きな変化はないようです。
周囲からはボーナス額を「うらやましがられることがある。義理の両親にいい仕事だと言われます」とあります。
今回のボーナスは「日常生活費の補填（ほてん）や投資」に使う予定とあり、具体的には「10万円でエアコン、残り全ては高配当株」を買おうと考えているそうです。
最後に、「いつなくなるか分からないボーナス。なくても困らないように生活していけたらいいと思います」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代男性
同居家族構成：本人、妻、長女、次女
住まいの地域：関東地方
職種：公務員・自治体勤務
雇用形態：公務員（正規職員）
勤務年数：5〜10年
現預金：400万円、リスク資産：1700万円
「冬ボーナスは手取りで75万円、額面で90万円」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの40代の男性。地方公務員として市役所で勤務し、「5〜10年」だと言います。
2025年の冬ボーナスについては、手取りで「75万円、額面で90万円」と予想。金額は例年と比べて減りそうとのこと。
その理由として「部署異動で残業が少なくなったため」と語っています。
ちなみにここ2年の冬ボーナスの推移は手取りで「2023年は74万円、2024年は78万円」とあり、減額とはいえさほど大きな変化はないようです。
「義理の両親にいい仕事だと言われます」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。その理由については「今の部署で仕事が楽になったので」とコメント。
周囲からはボーナス額を「うらやましがられることがある。義理の両親にいい仕事だと言われます」とあります。
今回のボーナスは「日常生活費の補填（ほてん）や投資」に使う予定とあり、具体的には「10万円でエアコン、残り全ては高配当株」を買おうと考えているそうです。
最後に、「いつなくなるか分からないボーナス。なくても困らないように生活していけたらいいと思います」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)