「ツリーより涼介が輝いてて眩しい」山田涼介、イケメンショットに反響「クリスマスツリーが世界一似合う男」
Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは12月10日、自身のInstagramを更新。“輝いてる”ショットを公開しました。
【写真】クリスマスツリーより輝く山田涼介
コメントでは「ツリーより涼介が輝いてて眩しい」「ツリーより輝いておる、、全てが愛しい」「ほんとに輝いてる！宝石すぎる だーいすき」「かっこよすぎませんか！？めっちゃクリスマス似合う」「クリスマスツリーが世界一似合う男」「同じ時代に生きていれるだけで幸せホリデー」「クリスマス×山田涼介ってずるいよね」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ほんとに輝いてる！宝石すぎる」山田さんは「ジョー マローン ロンドンの“Fun and Games” ポップアップイベント！に行ってきました」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目が、クリスマスツリーの前に立ったソロショットです。フォーマルな服装と金色のアクセサリーがマッチし、山田さんの格好良さを引き立てています。キラキラと輝くツリーに負けない美しさです。
「素敵なDinner Timeを過ごしました」3日にも「Tiffanyさんにご招待いただき素敵なDinner Timeを過ごしました」とつづり、美しく格好いい姿を披露していた山田さん。ファンからは「ええ？！初めの横顔よすぎ」「どこから見ても美しい...」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
