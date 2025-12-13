旅先で食べたい「岡山県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「フルーツパフェ」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
一年の締めくくりとして、非日常を味わえる旅に出かけ、古くから伝わる食の歴史に触れてみるのはいかがでしょうか。その土地ならではの文化が息づく料理は、深い感動と新しい発見を与えてくれます。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「岡山県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「岡山のフルーツが沢山のっているイメージがあるので食べたいです」（60代女性／北海道）、「岡山は何といってもフルーツ王国なので、桃やシャインマスカットのパフェを思う存分楽しんでみたい」（60代女性／兵庫県）、「岡山のフルーツは全部おいしく、みずみずしいパフェを食べてみたい」（40代男性／奈良県）といった声が集まりました。
回答者からは「岡山ならではの柔らかいトンカツに、濃厚ながらもまろやかなデミグラスソースが絶妙に絡む料理で、旅先で食べるとその独自性と満足感が特に際立つから」（40代男性／大阪府）、「和食と洋食の良い部分を兼ね備えている」（40代女性／福島県）、「濃厚なデミグラスソースとカツの組み合わせが食べ応えありそうで、岡山ならではの味を試してみたい」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月2日、全国10〜60代の男女250人を対象に、旅先で食べたいご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「岡山県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
2位：フルーツパフェ／59票岡山県は「晴れの国」と呼ばれ、桃やブドウをはじめとする高品質なフルーツの産地として知られています。この新鮮でおいしいフルーツをぜいたくに使ったパフェは見た目も華やかで、旅先でのデザートとして強い支持を集めました。
回答者からは「岡山のフルーツが沢山のっているイメージがあるので食べたいです」（60代女性／北海道）、「岡山は何といってもフルーツ王国なので、桃やシャインマスカットのパフェを思う存分楽しんでみたい」（60代女性／兵庫県）、「岡山のフルーツは全部おいしく、みずみずしいパフェを食べてみたい」（40代男性／奈良県）といった声が集まりました。
1位：デミカツ丼／66票岡山県のソウルフードの1つである「デミカツ丼」が1位となりました。揚げたてのトンカツに、濃厚で甘みのあるデミグラスソースをかけたカツ丼で、その独自の味わいが魅力です。ご当地のB級グルメとして全国的な知名度も高まっており、旅先で必ず味わいたいという強い支持を集めました。
回答者からは「岡山ならではの柔らかいトンカツに、濃厚ながらもまろやかなデミグラスソースが絶妙に絡む料理で、旅先で食べるとその独自性と満足感が特に際立つから」（40代男性／大阪府）、「和食と洋食の良い部分を兼ね備えている」（40代女性／福島県）、「濃厚なデミグラスソースとカツの組み合わせが食べ応えありそうで、岡山ならではの味を試してみたい」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)