“デク”山下大輝＆“オールマイト”三宅健太、打ち合わせナシで「メンズノンノ全サ第5弾Tシャツ」着用
テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』（通称“ヒロアカ”）シリーズが、13日放送の『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』（読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜 後5：30）最終第11話（通算170話）「僕のヒーローアカデミア」をもって、9年8ヶ月の歴史に幕を下ろした。13日には都内で『FINAL SEASON』の一挙上映イベント「『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ULTRA SCREENING」が開催された。
【写真】イベント開始0秒で号泣した佐倉綾音
イベントには、山下大輝（緑谷出久役）、岡本信彦（爆豪勝己役）、佐倉綾音（麗日お茶子役）、石川界人（飯田天哉役）、井上麻里奈（八百万百役）、畠中祐（上鳴電気役）、三宅健太（オールマイト役）、そして内山昂輝（死柄木弔役）が登壇した。
アフレコ秘話や約10年の歴史を振り返ったキャストたち。この日、劇中に登場する“メンズノンノ全サ第5弾Tシャツ”を着用していた山下＆三宅。2人でファンに見せると観客は大喜びで、三宅は「話し合いをせずに」と明かし、『FINAL SEASON』でのデクとオールマイトのやり取りについて「山下大輝という1人のヒーローに言ったんじゃないか。演じている感覚がなかった。やっとオールマイトとシンクロした気持ちになれた」としみじみと語っていた。
本作は、『週刊少年ジャンプ』（集英社）にて2014年から2024年の10年間にわたり連載された、堀越耕平氏による大人気コミックが原作。“個性”と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久（通称・デク）が、社会を守り、“個性”を悪用する犯罪者“敵〈ヴィラン〉”に立ち向かう“ヒーロー”になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語を描くヒーローアクション。16年の第1期を皮切りに第7期まで放送されており、“FINAL SEASON”は通算8期目の最終章となる。
