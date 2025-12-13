「めるる」こと女優の生見愛瑠（23）が13日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演。お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆（60）と2人でフグを食べに行ったことを明かした。

日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）で長年レギュラーを務めているめるる。ヒルナンデスの話題になると、「南原さんとこないだフグを2人で食べに行ったんですよ」と衝撃告白。パーソナリティーの麒麟・川島明は「2人で?」と驚きつつも、「ほんまに仲良いから、何もないでしょうけど」とフォローした。

「お父さんみたいな感じで」とめるる。「初めてフグを食べて。人生で一番おいしくて」と振り返った。

「南原さんはなんでこんなに1週間ずっと（番組に）出てるのに健康なんだろうって思ったら、なんか呼吸法があるらしくて、呼吸法をずっと教えていただいてました」。フグを食べながら、南原から呼吸法を伝授してもらったことも明かした。

しかし、内容については「長くて、あんまり覚えてないですけど」とぶっちゃけ、「ゆっくり息をするっていう、結論は」と苦笑しながら説明していた。