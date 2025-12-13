女優芦田愛菜（21）が13日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に収録出演。サンドウィッチマンと仙台市のロケで雪合戦をして遊んだと明かした。

テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（土曜午後6時56分）の来年1月3日に放送する正月4時間特番で、仙台市ロケに訪れていた。

この日の番組内では、12日の夜に収録した内容を放送。12日のロケでは伊達みきおが「ただ天候もね、吹雪いてたりとか、朝も早かったもんね」と雪に見舞われて、早朝からのロケになったことにも触れた。芦田は「朝からぎゅっと濃密な時間を」と充実したロケだったことも話した。伊達が「ロケ終わったあと、プロデューサーと話をしたら、45分足りませんってなって。だからどうするんですか、って。楽しみでしょうがない。1月3日の放送が」と尺が足りないことを告げられたと暴露。富澤たけしは「スロー再生とか多くなるかもな、もしかしたら」と冗談ぽく話した。

芦田が「楽しい1日でした」と振り返ると、伊達は「それを言ってもらってよかった」と安堵（あんど）した。富澤は芦田に「雪、見るとはしゃぐよね」と語りかけた。芦田が「やっぱり東京に住んでいるとあんまり見る機会がないので。しかもふわふわの雪が降って」と話すと、伊達が「途中から雪質が変わって雪玉とか雪だるまをすぐ作れるような雪になってたね」と話した。芦田は「ちょっと遊ばせていただいたりして」とつぶやくと、伊達は「愛菜ちゃんが雪合戦しましょ、みたいな…」と話した。

するとアシスタントの東島衣里アナが「ずるいです。芦田愛菜さんと雪合戦できるんですか？」と即座に反応。芦田は「伊達さんはすごい本気で。コントロールばっちりで。富澤さんはなんと投げてくれないという」とサンドの2人が別々の対応だったことを話した。富澤は「もう寒くて（雪を）触りたくもない。標的になって、逃げ回ってました」と話した。伊達は「雪だるまも作って楽しかったね」と雪の中で芦田と遊んだことについて語っていた。

伊達は「雪合戦のシーンもスーパースローにして使うって言ったから」と話すと、芦田は「その辺どうなってるのか楽しみですね」と笑いながら語っていた。