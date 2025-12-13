TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後8時20分に、暴風警報を山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】山口県・山口市、防府市、下松市、光市、柳井市、周南市などに発表 13日20:20時点

西部、北部の海上では13日夜遅くから14日明け方まで、中部、東部の海上では14日未明から14日明け方まで、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■下関市
□暴風警報
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・日本海側
　最大風速　20m/s

■山口市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■萩市
□暴風警報
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■防府市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■下松市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■光市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■長門市
□暴風警報
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■柳井市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■周南市
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s

■周防大島町
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■上関町
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■田布施町
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■平生町
□暴風警報【発表】
　14日未明から14日明け方にかけて警戒
　風向　北西
・海上
　最大風速　20m/s

■阿武町
□暴風警報
　13日夜遅くから14日明け方にかけて警戒
　風向　西
・海上
　最大風速　20m/s