女優芦田愛菜（21）が13日放送の、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に収録で出演。国内で行きたいロケ地を明かした。

テレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」（土曜午後6時56分）の来年1月3日に放送する正月4時間特番で、仙台市ロケを訪れていた。この日は、12日の夜に収録した内容が放送された。

過去の「博士ちゃん」の番組ロケについて伊達みきおは「ロケとかも年に1、2回じゃない。だいたいスタジオだったり、あとは抜け駆けして1人でヨーロッパいったりして…」と笑わせて「我々はVTR見てビックリする」と話した。芦田は「（当時）すごく秘密にしていたので、サンドさんたちに言ったらどうなるんだろうね、ってスタッフさんたちと…」といたずらっぽく話した。伊達は「なんかちょっとショックだった。いつ行ったのこれ、って。サクラダファミリアとかさ」と振り返った。

アシスタント東島衣里アナは「でも愛菜さんが取材に行かれると深みが増すというか」と話すと伊達は「増すのよ。あと数字もいい」と同意して絶賛した。日本国内で行ってみたい場所を聞かれ、岐阜の白川郷の地名を出した直後に芦田から「一緒に屋久島とかどうですか？」と尋ねられた。

伊達は「屋久島？ 屋久杉？ あれ、めちゃくちゃ歩くらしいよ」と反応したが、芦田は「はい、どうでしょう？」とたたみかけた。東島アナが「サンドさん、おふたりは巨木が好きだってラジオでもされていて」と会話を広げた。伊達は「木から最近パワーもらっているね」と明かした。富澤たけしは「杉はなんか過酷なイメージある」とちょっと引き気味。伊達が「うちのカミさんと娘がね、行ったのよ屋久島。屋久杉みにいくって、めちゃくちゃ歩くって。5〜6時間歩くって」と明かした。

伊達は「愛菜ちゃんはいいかもしれないけど、うちの富澤さんはひざに水がおたまりになっちゃう」と富澤が膝痛を抱えていて長時間の歩行がきついと話した。富澤は「屋久島は他の人と…」と敬遠気味だったが、伊達は「行こうよ。愛菜ちゃんに誘われたんだから。巨木だらけだよ」とノリノリ。富澤は「え〜、だったら手前の巨木でいいわ」と渋った。伊達は「オレは興味あるな」と話すと、富澤は「じゃあ、考えておきますわ」と答えていた。