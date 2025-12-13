乃木坂46筒井あやめ、バッサリカットの新ヘアに反響殺到「破壊力すごい」「別人級」
【モデルプレス＝2025/12/13】乃木坂46の筒井あやめが12月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪型を披露し、話題となっている。
【写真】乃木坂人気メン「破壊力すごい」雰囲気ガラリのボブヘア
筒井は「首がすーすーする」とコメント。ロングヘアが印象的だった筒井は今回、肩上でカットしたショートボブへとイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「すごく似合ってる」「別人級」「彼女感半端ない」「雰囲気変わる」「小顔際立つ」「最強に可愛い」「破壊力すごい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆筒井あやめ、ヘアカットでイメチェン
◆筒井あやめの投稿に反響
