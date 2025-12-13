640馬力の「和製スーパーセダン」に“反響殺到”！

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、レクサスが「6輪のミニバン」を提案するコンセプトカーを出展して来場者の度肝を抜きました。

しかし自動車の歴史を少し振り返ると、今から20年以上も前の2004年に、さらに車輪の多い“8輪”のスーパーセダンが日本で誕生していました。

【画像】超カッコいい ！ これが640馬力の「和製スーパーセダン」です！（22枚）

そのクルマの名は「Eliica（エリーカ）」。

慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスの清水浩教授（当時）および吉田博一教授（当時）を中心に、38社もの企業が連携するオールジャパン体制で開発されたこの電動モンスターセダンは、単なる実験車両の枠を超え、市販化まであと一歩というところまで迫った、日本のEV史における「オーパーツ」とも呼べる存在です。

車名のエリーカは、「Electric Lithium-Ion Battery Car」の頭文字から名付けられました。

全長5100mm×全幅1900mm×全高1365mmという、現在のレクサスLSやメルセデス・ベンツSクラスに匹敵する堂々たるボディサイズを持ちますが、最大の特徴はなんと言ってもその足元にあります。

なんとエリーカは、8つの車輪すべてにモーターを内蔵する「インホイールモーター」方式を採用していたのです。

これは車輪のハブ内部に直接モーターを組み込む技術で、プロペラシャフトなどの伝達部品を必要とせず、室内空間を広く取れる夢の技術でした。

しかし、ホイール内に収まる小型モーターでは出力に限界があるため、「パワーが足りないなら数を増やせばいい」という逆転の発想で、8輪すべてを駆動させる異形のレイアウトが採用されたのです。

そのスペックは、20年後の現在から見ても驚愕の一言に尽きます。

8輪合計で最高出力480kW（約640馬力）を発生し、イタリアのテストコースでは最高速度370km／hをマーク。

0-100マイル（約160km／h）加速はわずか7秒と、当時のガソリンエンジンのスーパーカーたちを震撼させる性能を誇りました。

さらに驚くべきは、このエリーカが本気で市販化を目指しており、実際にナンバープレートを取得して公道走行を行っていたことでしょう。

計画では車両価格3000万円程度で約200台の販売を予定していましたが、専用設計の足回り部品や、当時だけで2000万円近くしたというリチウムイオンバッテリーのコストが壁となり、惜しまれつつも量産化計画は凍結されました。

それでも、エリーカが残した功績は決して消えていません。このプロジェクトで培われた技術と知見は、その後の日本の電動化技術の礎となりました。

エリーカの開発を主導した清水氏はその後「株式会社e-Gle」を立ち上げ、現在も第5世代となるインホイールモーターシステムの研究開発を続けています。

また、吉田氏もリチウムイオン電池の低コスト化と普及を目指して「エリーパワー」を起業し、定置用蓄電池などの分野で成功を収めたほか、ホンダやスズキの一部二輪車に純正品として採用されているなど、高い信頼性を築き上げています。

エリーカのDNAは形を変え、現代のエネルギー社会の中に確かに息づいているのです。

※ ※ ※

このようなエリーカですが、その先進性は今なお色褪せていません。

現在のSNSやネット掲示板などでは、「これが20年前に走っていたなんて信じられない、やっぱり日本人の技術力は凄い！」「当時、世界最高峰の性能を持っていたのに、発売まで推し進められなかったのが本当に悔しい…」といった称賛と惜別のコメントが溢れています。

また、その独特なスタイリングについても「80年代の特急電車のようなノスタルジックな未来感が好き！」「サイコーだよ！ 男の子はタイヤがたくさん付いているメカに弱いんだ」「これ見た時、未来のクルマはみんな8輪になると思った」といった、デザインへの愛着を語る声も多く見られます。

もしあの時、バッテリーのコストダウンが間に合っていれば、テスラが台頭する前に日本発のスーパーEVが世界を席巻していたかもしれません。

エリーカは、そんな「もしも」を想像せずにはいられない、日本の技術者の夢と意地が詰まった一台なのです。