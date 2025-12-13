【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】義母と夫、情に訴えかける作戦。流されるかッ＜第9話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第9話 リリちゃんの夢
【編集部コメント】
アリサさんは自炊するのがキライで、食卓にはいつもコンビニ弁当やお惣菜が並んでいたそうです。お金がないときには、菓子パンだけという日もあったのだとか。そんなリリちゃんにとって、給食は最高のごちそう。作りたてで温かく、主菜に副菜、汁物もついてくる。何より誰かが自分のために、手間暇かけて作ってくれたという愛情込みで、ごちそうなのです。こんなツラい経験から見つけた夢、リリちゃんにはどうにか叶えてほしいものなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第9話 リリちゃんの夢
【編集部コメント】
アリサさんは自炊するのがキライで、食卓にはいつもコンビニ弁当やお惣菜が並んでいたそうです。お金がないときには、菓子パンだけという日もあったのだとか。そんなリリちゃんにとって、給食は最高のごちそう。作りたてで温かく、主菜に副菜、汁物もついてくる。何より誰かが自分のために、手間暇かけて作ってくれたという愛情込みで、ごちそうなのです。こんなツラい経験から見つけた夢、リリちゃんにはどうにか叶えてほしいものなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび