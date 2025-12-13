＜無神経＞ケガで習いごとをやめた息子に「選手コース行くことにした」とママ友。地雷すぎる報告に…
子どもの習いごとで出会った親同士の関係……互いの子どもを応援し合い、フォローし合う、ママ友ともまた一味違う関係性なのではないでしょうか。そこに思わぬ「地雷」が潜んでいることもあります。
投稿者さんには小学校高学年の息子さんがいます。息子さんはスポーツ系の習いごとに夢中になり、選手コースに誘われるほどの実力を持っていました。でもあるとき体の故障が判明。医師から競技の継続を止められ、泣く泣くやめる決断をしました。
『同じチームのお友だちとは仲良しで、なかでもひとり、家族ぐるみで遊びに行く仲の子がいます。その子のママが、息子がチームをやめた後も、お子さんからのボイスメッセージで｢チームの皆で○○にハマっていて｣と送ってくるなどします。先日は｢選手コース行くことにしたよ！ 声掛かった皆でワイワイ盛り上がって前向きな話になって｣とわざわざ私に言ってきました』
息子さんはやはりチームが楽しいと聞くと不安定になるそう。先方には故障が原因でお医者さんにも止められて泣く泣く諦めたことも伝えています。投稿者さんはそのママから自慢話のように言ってこられることに、モヤモヤが止まらないそう。自分の心が狭いのか、息子の成長を見守るしかないのか悩んでいるようです。投稿者さんの切実な問いかけに、ママたちから反応が寄せられました。
「無神経！それはムカつく」派
まず集まったのが、率直に「腹が立つ」「無神経すぎる」という声でした。
『ムカつくね』
『人の気持ちがわからない人って本当にいる。悪意でやっている可能性だってある』
もしわざとではないとしても、配慮がなさすぎると言っても過言ではありません。結果的に子どもを傷つけている。相手の子どもにだっていい影響はないのかもしれません。ママたちは「無神経な人への我慢は不要」と断言しました。
「少し控えて」気持ちを伝えていいと思う
「息子の気持ちが整理できるまで、少し控えてほしいという意向だけでも伝えるべきでしょうか」と投稿者さん。そうするべきだとのコメントです。
『伝えなきゃわからないのよ、そういう人種は』
『ストレートに伝えたら？ できなくなった競技の話を見聞きするのはまだツライから、しないでほしいって。どう捉えてもイヤがらせにしか見えない』
『競技を通じて仲良くなったんだから腫れものみたいな扱いも変だし、なんなら楽しい話を聞けばまた戻ってくるかも！？ みたいに気楽に考えている可能性もあるよ。不快なら疎遠覚悟ではっきり言うしかない』
故意でやっているとしたら悪質ですし、天然だったらデリカシーがありません。穏やかな言い方でも“意思表示すべき”という意見がありました。ママたちは「伝える」か「離れる」か、どちらにしても“沈黙して我慢する”ことをすすめてはいませんでした。
はっきりと言ったらトラブルになる懸念も
ただし、はっきり言うことによる“副作用”を心配する声もありました。
『無神経な人は伝えたら「私は良かれと思って報告してあげていたのにひどい！ もうあの人には何も伝えないほうがいいよ」ってハブりだすと思う』
『「あの人、お子さんの怪我で思い悩んでいて、もう私たちと話すのイヤみたいだから控えてあげよ？」とか言いふらすに1票。世のなかには陰険な母親っている』
悪意はなくても、波風が立つのが怖いと感じるママも少なくありません。人付き合いの難しさを痛感する瞬間です。
無神経な人にわざわざ教えない。縁切りでいい
なかには、「もう縁を切っていい」という厳しい意見もありました。無神経な人に我慢をする必要はないのでしょう。
『縁切りする。LINEも電話も全部ブロック。そのようなことする人と仲良くする必要ない。投稿者さんとお子さんを大切にしようとしない人を、大切にしなくていいと思う』
『母親の報告はいらない。配慮がなさすぎる。徐々に距離空けよう！ また子どもさんが夢中になれるものが見つかるさ』
怪我で競技をやめざるを得なかった息子さんに、わが子のスポーツの自慢話をしてくるような人に気をつかう必要はありません。もう息子さんには関係のない話です。息子さんと投稿者さん自身を守ることを優先して……ママたちからエールが届きました。
悪い人ではないが無神経。決断は
コメントを読みながら、投稿者さんは少しずつ気持ちを整理していきました。「皆さんのおかげで、怒っていいんだとわかりました。先方は、ただお子さんが選手コースに進むのが嬉しくて仕方ないのだと思います」と冷静に相手の心を推察します。はしゃいだ挙句に、投稿者さんへの無神経な連絡……滑稽です。実は息子さんと相手の子は、ほかの習いごとでも一緒で仲良しだそう。「疎遠にするのは難しいので、できれば穏便に済ませたい」と考えているそうです。
『悪い人ではないのですが、“天然・無神経”という表現がぴったり。LINEで伝えると曲解されそうなので、直接会ったときにそっと伝えようと思います』
完全に断ち切れない関係性での相手からの無神経な行為は、やり切れません。離れたいけれど完全に疎遠にはできない……投稿者さんのジレンマが伝わってきます。
子どもの気持ちを守るのは“親の役割”
思春期に差しかかる子どもにとって、努力してきた習いごとをやむなく手放すのは大きな喪失体験です。だからこそ親は、「頑張った自分を否定しないで済むように」環境を整えることが大切なのでしょう。
今回のケースでは、投稿者さんが感じた違和感は決して小さくありません。それは「自分の子どもを守りたい」という、ごく自然な感情です。もし疎遠にはできない状況にあるなら、ムリに笑顔でやり過ごさない、“今はその話はしないでほしい”と穏やかに伝える、相手が変わらないなら親だけでも静かに離れる。そして息子さんがツラかったら、息子さん自身にも友だちを選ぶ権利があることを教えること。このどれかを選ぶだけでも、心はずっと軽くなるはずです。息子さんがチームをやめたとしても、その努力は消えません。成長の礎となってくれるでしょう。