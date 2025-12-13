Éã¤Ïà»ö·ï¤Ç¤¹á¤Î¤¢¤Î¥Ò¥È¡Ä31ºÐ¥â¥Ç¥ëàÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤óá¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö2¿Í¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤²¤Ë»õ¤¬åºÎï¡×
¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×²ÏËÌËãÍ§»Ò¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÉôÅí»Ò(31)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢11·î28Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦²ÏËÌËãÍ§»Ò(34)¤Îà¤ª½Ë¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHappy Birthday¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤óËãÍ§»Ò¤Á¤ã¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤¬ºî¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹...¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô¤Ï¡Ö»ö·ï¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î°¤ÉôÍ´Æó¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼(67)¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤æ¤â¤â!!²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª»ÐÍÍ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¡×¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ë»õ¤¬åºÎï¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£