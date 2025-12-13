¡ÖÀ¸³¶¤Ç¤³¤ÎÆü¤·¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡Ä¡×àÆ´¤ì¤Î¿Íá¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¥Ü¡¼¥«¥ëÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¿Íµ¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖASIAN KUNG-FU GENERATION¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¡¦¸åÆ£ÀµÊ¸(49)¡£¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡¢ÉáÃÊ¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¸³¶¤Ç¤³¤ÎÆü¤·¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºÙÌîÀ²¿Ã(78)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡Ö¤É¤¦¤«Ëö±Ê¤¯¡¢ÁÇÅ¨¤Ê±éÁÕ¤È²ÎÀ¼¤ò¡ª¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¸åÆ£¤µ¤ó¤¤¤Ä¤â¤È¤ª´é¤¬¡Ä¾¯¤·¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤ë¿Í¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Ã¯¤Ç¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¼¤«¤±¤ÆÀµ²ò¡ªÊõÊª¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£