¡È¤ªÃã»Ò¡Éº´ÁÒ°½²»¡¢ºÇ½ª²ó·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï0ÉÃ¤Ç¹æµã¡¡¤½¤Î¸å¤âÎÞ»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¼è¤êÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡È¥Ò¥í¥¢¥«¡É¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å5¡§30¡ËºÇ½ªÂè11ÏÃ¡ÊÄÌ»»170ÏÃ¡Ë¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢9Ç¯8¥ö·î¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£13Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤Ç¡ØFINAL SEASON¡Ù¤Î°ìµó¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙULTRA SCREENING¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï0ÉÃ¤Ç¹æµã¤·¤¿º´ÁÒ°½²»
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë¡¢º´ÁÒ°½²»¡ÊÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¡Ë¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡ÊÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÈ¬É´ËüÉ´Ìò¡Ë¡¢È«ÃæÍ´¡Ê¾åÌÄÅÅµ¤Ìò¡Ë¡¢»°Âð·òÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ÈÌò¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÆâ»³¹·µ±¡Ê»àÊÁÌÚÄ¤Ìò¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³ÈëÏÃ¤äÌó10Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡£ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»³²¼¡¢²¬ËÜ¤¬¥È¡¼¥¯¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤ËÁá¤¯¤âº´ÁÒ¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÎÞ¤¬¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¤Î¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°æ¾å¤ËÍ¥¤·¤¯ÎÞ¤ò¿¡¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÃã»Ò¤È¥È¥¬¥Ò¥ß¥³¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤âÎÞ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿º´ÁÒ¤Ï¡ÖÅÐÃÅ0ÉÃ¤Çµã¤¤¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Ã¤¼è¤êÍð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ºÇ½ªÏÃ¤Î¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£´Õ¾ÞÃæ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤âÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óº´ÁÒ¤â¹æµã¡£ºÇ½ªÏÃ¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇºÆ¤Óº´ÁÒ¤ÎÌÜ¤Ë¤ÏÇ®¤¤¤â¤Î¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿º´ÁÒ¤ÏºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¥Ò¥í¥¢¥«¡Ù¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¸µ¤ØÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£°ìÃ¶¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸¶ºî¡¢¥¢¥Ë¥á¶¦¡¹°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î10Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¸¶ºî¡£¡È¸ÄÀ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Ç¥¯¡Ë¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¡ÈÅ¨¡Ò¥ô¥£¥é¥ó¡Ó¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡È¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£16Ç¯¤ÎÂè1´ü¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂè7´ü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÈFINAL SEASON¡É¤ÏÄÌ»»8´üÌÜ¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ë¡£
