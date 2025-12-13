¡Öº£Æü¹¥¤¡×¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡ÊÄ¹ÉÍ¹Æà¡Ë¡õ¤¤å¤ë¤·¤ÆÆ¨¤²⽔¤¢¤à¡ÖLARME¡×¤Ç⼈⽣½éÉ½»æ ¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¡È⾊ÊÌ³¦·¨¡É¥«¥Ã¥È¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/13¡ÛABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¤È¡¢¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤ÎÆ¨¤²¿å¤¢¤à¤¬¡¢12⽉17⽇È¯Çä¤Î¡ÖLARME¡×067 Winter¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒLARME¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±»ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿2¿Í¤¬⼈⽣½é¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð±é¼Ô¡¢ÈþµÓÈäÏª¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥·¥ç¥Ã¥È
¿·¤¿¤ËLARME¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿⻑ÉÍ¤ÈÆ¨¤²⽔¤¬¡¢½¢Ç¤µÇ°¤È¤·¤Æ⼈⽣½é¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£´¬Æ¬ÆÃ½¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡È¥ê¥Ü¥ó¥ì¥Ù¥ë¡É¡£À¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä2⼈¤ÎÂÐÃÌ¤â¼ýÏ¿¤·¡¢Èà⼥¤¿¤Á¤ÎÌ¥⼒¤òÂ¿⾓Åª¤ËÅÁ¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
FRUITS ZIPPER¤Î¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê⾐Áõ¥Æ¡¼¥Þ¤ËÊÑ⾝¡£¥¦¥£¥Ã¥°¤ò⽤¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¡ÖPiKi¡×¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈäÏª¡£¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò⾒¤»¤Æ¤¤¤ë¡£1⽉¤Ë20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëCUTIE STREET¤ÎºùÄíÍÚ²Ö¤Ï¡¢ËÜ⼈¤¬Áª¤ó¤À⽔⾊¤Î¿¶Âµ¤Ç¡È¥ê¥¢¥ëÀ®⼈¼°¡É»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£ÑÛ¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë⼀⾯¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢KAWAII LAB.¡¢iLiFE!¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ê¢¨¡Ö¢¡¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¤Ê¤É¡¢Æ±»ï¤À¤«¤é¤³¤½³ð¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Àº¬¤ò¤³¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢⻩¡¦⻘¡¦ÎÐ¡¦⾚¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦»ç¡¦⽩¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î³Æ⾊¤ÇÅý⼀¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈ¯É½¡£¥«¥é¡¼¤¬»ý¤Ä¸ÄÀ¤òºÝ⽴¤¿¤»¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤«¤éSHIZUKU¡ÊÈÓÅÄÛÙ·î¡Ë¤ÈKEIKO¡ÊÀ¶¿å·Ã»Ò¡Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡FRUITS ZIPPER¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¦CUTIE STREETºùÄíÍÚ²Ö¤é¤âÅÐ¾ì
