紗栄子、胸元大胆解放のベアトップドレス姿に反響「美しさが眩しい」「憧れの女性」
【モデルプレス＝2025/12/13】モデルの紗栄子が12月12日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが輝くベアトップドレス姿を披露し、反響が集まっている。
【写真】メジャーリーガーの元妻「綺麗すぎる」大胆ドレスから胸元ちらり
紗栄子は「大変お世話になっているかたの還暦のパーティーがありました」とつづり、夜景をバックにポージングした姿を投稿。胸元が大胆に開いたベアトップドレスから、美しい素肌を披露した。
この投稿に、ファンからは「格好良い」「憧れの女性」「綺麗すぎる」「美しさが眩しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】メジャーリーガーの元妻「綺麗すぎる」大胆ドレスから胸元ちらり
◆紗栄子、ベアトップドレス姿披露
紗栄子は「大変お世話になっているかたの還暦のパーティーがありました」とつづり、夜景をバックにポージングした姿を投稿。胸元が大胆に開いたベアトップドレスから、美しい素肌を披露した。
◆紗栄子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「格好良い」「憧れの女性」「綺麗すぎる」「美しさが眩しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】