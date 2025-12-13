紗栄子（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/13】モデルの紗栄子が12月12日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが輝くベアトップドレス姿を披露し、反響が集まっている。

【写真】メジャーリーガーの元妻「綺麗すぎる」大胆ドレスから胸元ちらり

◆紗栄子、ベアトップドレス姿披露


紗栄子は「大変お世話になっているかたの還暦のパーティーがありました」とつづり、夜景をバックにポージングした姿を投稿。胸元が大胆に開いたベアトップドレスから、美しい素肌を披露した。

◆紗栄子の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「格好良い」「憧れの女性」「綺麗すぎる」「美しさが眩しい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

