Mrs. GREEN APPLE、Billboard年間チャート7冠達成！ 史上初の快挙に大森元貴も「すごい」
12月8日（月）の放送では、Billboard JAPAN年間チャートでの7冠達成や、「TikTok Awards Japan 2025」受賞、さらに若井の冠番組「M:ZINE（エンジン）」などについて語り合いました。
（写真左から）Mrs. GREEN APPLE 藤澤涼架、大森元貴、若井滉斗
◆Billboard JAPAN年間チャートで7冠！「史上初」の快挙
大森：Billboard JAPAN2025年の年間チャートが発表されました！ Mrs. GREEN APPLEは今年7冠を受賞させていただきました！
若井：7冠!?
藤澤：ありがとうございます！
大森：総合ソング・チャート「Hot 100」で『ライラック』、アーティスト・チャート「Artist 100」でMrs. GREEN APPLE、ストリーミング・ソング・チャート「Streaming Songs」でも『ライラック』、総合アニメソング・チャート「Hot Animation」でも『ライラック』。さらに作詞家チャート、作曲家チャートで大森元貴。こちら、なんと史上初らしくて。Billboard JAPANでは作詞家、作曲家チャートで3年連続1位という……！
若井：すごすぎない!?
藤澤：すごい！
大森：ダウンロードアルバムチャート「Download Albums」では『10』が選ばれたと。すごいですね！
【NEWS🏆】— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) December 5, 2025 https://twitter.com/AORINGOHUZIN/status/1996773404977123499?ref_src=twsrc%5Etfw
2025年Billboard JAPAN年間チャートにて
Mrs. GREEN APPLEが5部門で1位、#大森元貴 https://twitter.com/hashtag/%E5%A4%A7%E6%A3%AE%E5%85%83%E8%B2%B4?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw が2部門で1位をいただきました✨
✴️アーティスト・チャート"Artist 100" 史上初2年連続1位
✴️総合ソング・チャート"Hot 100" 『#ライラック https://twitter.com/hashtag/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw』
✴️ダウンロードアルバムチャート "Download Albums"… pic.twitter.com/xCY9FOK1y2 https://t.co/xCY9FOK1y2
◆「TikTok Awards Japan 2025」でArtist of the Year受賞
大森：そして、「TikTok Awards Japan 2025」にて「Artist of the Year」もいただきました！
若井：ありがとうございます！
【審査部門｜受賞発表】 #TikTokAwardsJP2025 https://twitter.com/hashtag/TikTokAwardsJP2025?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— TikTok Japan【公式】ティックトック (@tiktok_japan) December 5, 2025 https://twitter.com/tiktok_japan/status/1996922409249919208?ref_src=twsrc%5Etfw
審査によって選ばれた5組が決定しました🎉
受賞者の皆さま、おめでとうございます！
そして今年も多くの盛り上がりをありがとうございました✨@satoyu0704 https://twitter.com/satoyu0704?ref_src=twsrc%5Etfw @AORINGOHUZIN https://twitter.com/AORINGOHUZIN?ref_src=twsrc%5Etfw @Eiichiro_Staff https://twitter.com/Eiichiro_Staff?ref_src=twsrc%5Etfw @akitonton5 https://twitter.com/akitonton5?ref_src=twsrc%5Etfw @LoveLive_staff https://twitter.com/LoveLive_staff?ref_src=twsrc%5Etfw pic.twitter.com/YkFHeBfTBX https://t.co/YkFHeBfTBX
大森：すごいですよ！（2025年カラオケ上半期ランキングでは）DAMでもJOYSOUNDでも（数多の1位をいただいて）！ で、若井さんの「M:ZINE（エンジン）」（※若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組）も！
若井：“で”、じゃないのよ（笑）。繋がってないのよ！
大森：どうですか！ 「M:ZINE」も結構経ちますけど。
若井：もう1年と8ヵ月とかですかね。すごい番組になりましたよ！ 12月のゲストはSUPER★DRAGONです。楽しみにしていてください！
🎵 #MZINE https://twitter.com/hashtag/MZINE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw エンジン📕— M:ZINE【エンジン】 (@MZINE_tvasahi) November 22, 2025 https://twitter.com/MZINE_tvasahi/status/1992035305935999348?ref_src=twsrc%5Etfw
12月のピックアップアーティストが
SUPER★DRAGONに決定しました✨#若井滉斗 https://twitter.com/hashtag/%E8%8B%A5%E4%BA%95%E6%BB%89%E6%96%97?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw (#MrsGREENAPPLE https://twitter.com/hashtag/MrsGREENAPPLE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)と#山添寛 https://twitter.com/hashtag/%E5%B1%B1%E6%B7%BB%E5%AF%9B?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw(#相席スタート https://twitter.com/hashtag/%E7%9B%B8%E5%B8%AD%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)が、
進化系ミクスチャーユニット
SUPER★DRAGONの魅力を徹底深掘りします🔎
来月のM:ZINEもお楽しみに😉💗#スパドラ https://twitter.com/hashtag/%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%89%E3%83%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw #SUPERDRAGON https://twitter.com/hashtag/SUPERDRAGON?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw@Supdra_staff https://twitter.com/Supdra_staff?ref_src=twsrc%5Etfw… pic.twitter.com/FFqMZBGF5p https://t.co/FFqMZBGF5p
