１３日の日本テレビ「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ」では、霜降り明星の粗品が初めて審査員を務めた。

Ａブロックの最初の審査から、らしさ全開。投票過半数が勝ち残るノックアウト方式で、６人が１番手の「もめんと」に投票する中、粗品だけ「電気ジュース」に票を投じた。

コメントを求められると「ちょっと長くしゃべっていいですか？」と切り出し、３分５０秒にわたってコメント。ネタの細部にまで言及し「もめんと」には「ウケすぎ。そこまで面白くなかったです」「異質な会場でした」「前半がフリにしてはおもんなすぎますし」などと熱く語った。

途中、突っ込みを受けると、粗品は「本気の審査員です。続けていいですか」と止まらない。「電気ジュース」についても「つっこみが最低でも１・２倍のフレーズをいわないかん」と指摘し、自らも例えを交えながら改善点を述べた。

ネットは騒然。Ｘでは「粗品えぐいＷＷＷＷＷＷＷＷＷ」「粗品喋り過ぎやろ爆笑」「粗品時間取りすぎｗｗ」「粗品のガチ審査しぬ笑笑笑笑笑笑笑笑」「粗品さんの審査めちゃくちゃ長いけど、尺が心配になってきちゃうｗ」「粗品の横で泣きそうな顔してる森田さん面白すぎるやろ」「粗品やばいってｗｗｗこれ生放送やぞｗｗ」などの声が並んだ。