県内は平地でも雪が降り、ホームセンターでスコップや雪下ろしグッズを購入するという人も多いのではないでしょうか。



そのホームセンターの県内最新事情をみていきます。

◆新潟はホームセンター激戦区!?

国の調査によると都道府県別のホームセンターの店舗数、新潟県は、165店舗で全国8位になります。





◆業界3位のプロ業態店舗が新潟市にオープン

ベスト10を見ると他の都道府県は、人口が多い所ばかり。人口 10万人あたりでは7.86になり、全国平均の倍以上になります。新潟はホームセンター激戦区ともいえるかもしれません。そこにことし11月、新潟にとっては、初顔となるホームセンターがオープンしました。

11月26日、午前6時半にオープンしたのは、「コーナンプロ」です。業界3位の「コーナン」の建築関係を中心とした職人向け、プロ業態の店舗です。



新潟市中央区に県内初出店。オープン初日にはその道のプロが続々と訪れていました。



【客（鉄工関係）】

「県外では相当有名だなんてことでもって興味で伺いました」



【客（電気関係）】

「新潟、ホームセンター多いですけど、新しい選択肢が増えるってことで、とてもいいなと思いますね」



大阪で創業して関西を中心に全国展開しているコーナン。2000年度に他社に先駆けてプロ業態を始めました。プロの職人の声がきっかけだったと言います。



【コーナンPRO新潟桜木店 西村義隆 店長】

「職人さんってやっぱり、汚れた格好で、現場で足りないものを買いに来たり、その人たちが気軽に、店舗にすぐそのままの服装で入れて、購入できてという環境が必要だといったところで、プロの専門業態といった所が作り出したのがきっかけだと」



コーナンでのプロ業態は、全体の売上の3割に迫っています。新潟の新店は、プロ業態の153店舗目で、最も得意な分野で新潟に進出してきました。



店で最も力を入れているところを聞いてみると……



【コーナンPRO新潟桜木店 西村義隆 店長】

「通常、既存店だと2、3本でしかやっていないのを、ゴンドラ10本使って、電設工具だったり、道具入れだったり、といったところを、ちょっと特化してやっていますね」



電気の配線やコンセント、照明機器に使う工具や部品を充実させたと言います。



Q）回転がそんなに良い商品ではないような気がするんですが？



【コーナンPRO新潟桜木店 西村義隆 店長】

「そうなんですけど、やっぱりここに来て、そのラインナップ、目当てモノがあったときに、これがあるなら、これもあるだろうっていう期待値にもなってくるので、年に1個しか売れない可能性もありますけども、ここにあることで、お客様が一番に選んでいただけるお店になってくるのかなという風に思ってます」



職人の声を活かして作ってきたというプロ業態の店舗。新規出店は新たな地域の声を聞くスタートでもあります。



【コーナンPRO新潟桜木店 西村義隆 店長】

「新潟のニーズといったところも、どんどん取り入れていきながら、お客様にとって、都合のいい使い勝手のいいお店、といった形になれば、新潟県の2店舗、3店舗、といった形ができてくるのかな、とは思います」

◆ホームセンター業界の構図は

業界3位の「コーナン」が県内に進出してきました。ここでホームセンター業界の構図を見てみます。



売上ランキング上位5社です。今回新潟に進出してきた「コーナン」は3位。新潟を代表する「コメリ」は4位。“ムサシ”の「アークランズ」は5位となります。



「コーナン」を迎え撃つライバル社を取材しました。

◆業界大手の県内進出 その影響は

【コメリ 新潟ゾーン 須山貴弘 エリアマネジャー】

「さすが、コーナンさんだなというような売り場作りでしたし、我々もちょっと負けてられないなというような思いでおります」



“負けていられない”そう話すのは新潟市東区のコメリプロ牡丹山店です。3年前に、通常の店舗からプロ業態にリニューアルしました。



【コメリ 新潟ゾーン 須山貴弘 エリアマネジャー】

「我々、新潟の店舗、新潟発祥の会社になりますので、そこのノウハウはですね、しっかり持っています。またこれからも変わらず、お客様からいろんな情報をいただき、いい店舗を作っていきたいと思います」



近くの店舗は、当然、ライバルの出現を意識していますが全国各地で競っていることを考えればおひざ元での戦いもひとつの局地戦にすぎません。

◆店舗数で業界トップは

73年前に三条市で創業したコメリ。その本領は店舗数にあります。沖縄を除く46都道府県の店舗は業界トップの1228。300坪、小学校の体育館ほどの小規模な店舗を運営するノウハウは他社もまねできないと言います。



【コメリ 広報担当付 桑波田啓佑マネジャー】

「1号店のホームセンターを出す時からも、物流センターも一緒に整備してですね、よりローカルな立地、ちょっと住まれている商圏人口が少ないエリアでもですね、出店できる、そこで利益を残せるのはもううちだけの強みになっていると思います」

◆チェーンストアで物流改革

物流センター1号店と同時に物流センターを整備、当初からチェーンストアを目指していました。現在は12拠点となり、全国を網羅しています。



【コメリ 広報担当付 桑波田啓佑マネジャー】

「多段階の物流をですね、できるだけ省いて消費者に安く届けたいという気持ちからですね、その物流改革をするためにチェーンストアを始めております」



既に全国の市町村の45％に出店済み。100％、3000店舗を目指して、今年度も35店舗の出店を計画しています。商圏に合わせて大型化やプロ業態への改装を進めていて、大型化したパワー黒埼店が12日にオープンしています。

◆大型店でネット通販に対抗

一方、“ムサシ”は大型店で勝負します。



【スーパーセンタームサシ長岡店 新井康弘 店次長】

「当社は一点巨大主義を掲げ、広い売り場を活かして、各品目ごとに必要な商品が全て揃う専門店の複合体を目指しております」



去年オープンしたスーパーセンタームサシ長岡店は、売り場面積5500坪。サッカーコート2.5倍以上の売り場に 10万種類の商品が並びます。



【スーパーセンタームサシ長岡店 新井康弘 店次長】

「当店に来たら、何でもあって、何でも揃うと思っていただければという気持ちで揃えております。余裕のあるスペースを活かして体験コーナーも充実させています。実際のこちらのケルヒャーをこのように誰でも試すことができます。こうした道具類だけでなく、トイレットペーパーなどの日用品なども試せるようになっています」



同業者との戦いもありますが、近年はネット通販を意識していると言います。



【スーパーセンタームサシ長岡店 新井康弘 店次長】

「ネットですと実際商品を見たり試したりということができないので、弊社としては、体験展示を強化して、実際店舗に来てもらって、商品を触って、確かめてもらう。そういったことが狙いでやっております」

◆業界トップは

県外資本で9年前に新潟に上陸したのが売上、業界ナンバーワンの「カインズ」です。

県内では現在2店舗。



新潟豊栄店は、オープン以来、順調に売り上げを伸ばしているという事です。業界トップから見た新潟の特色を聞きました。



【カインズ新潟豊栄店 藤林繁慶 店長】

「カインズオリジナル商品へのご関心が非常に高い地域だと感じております。そのせいもあってかテレビまたＳＮＳ等でご紹介いただいた商品への動向がいち早く上がる地域になっております。カインズの強みは、日用品などの豊富なプライベートブランド、オリジナル商品です」



テレビなどで紹介されることも多いのですが、新潟は、その反応が顕著だと言います。



【カインズ新潟豊栄店 藤林繁慶 店長】

「ヒルナンデスの反応は凄いですね。特にやっぱりヒルナンデスは強い。ここまで反応が高い地域は新潟が特殊だと思います」



ホームセンター激戦区ともいえる新潟。プロ業態に強いコーナン、圧倒的な店舗数で身近なコメリ、1店巨大主義のムサシ、プライベートブランドのカインズなど、それぞれの特性や強みを知ったうえで利用したいものです。