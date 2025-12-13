今年で20代目となる『ミスFLASH2026』。今回は三人がグランプリに選ばれた。三者三様の個性を自己紹介形式でお届けする。まずはモデルで、ポージング講師としても活動している板野優花。

「ミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞したときの経験も生かしつつ、ファンの方に私のことをより知ってもらい、楽しんでほしいと思いました。だから、セミファイナルの序盤からファイナルの最後まで『#100日後にグランプリを取るグラビアアイドル』という企画で毎日動画を投稿していたんです。出演したイベントの裏側や、今まで見せてこなかった姿などを自分で編集していました。努力が報われて本当に嬉しいです！」

続いては、この世界に入って1年で栄冠に輝いた美波那緒。

「もともと目立つのは苦手なタイプで「できる限り日陰でひっそりと暮らしていきたい」と思って生きてきました。そんな私が1年ほど前にスカウトされたことをきっかけに、グランプリまで受賞できて本当にびっくりしています！ 後先考えない性格が功を奏したのかな（笑）。生配信でも思ったことをしゃべっちゃうので、挑発的なリスナーの方と1時間くらいずっと喧嘩をしたことも。今ではファンの方と笑い話にしています」

最後に関西方面でテレビ番組のリポーターなどで活動していた佐々木明音。

「このオーディションに参加するまで水着撮影未経験だったので、最初は緊張しました。ファッションモデルさんならポージングやウォーキングを習ったりできると思うのですが、本当に独学でやるしかなくて。「経験の積み重ねなんだな」と実感しました。おかげさまで今では、自分らしさを少しずつ表現できるようになっています。読者の皆さまには、明るくてかわいらしい一面と、芯が強い一面のどちらも表現したいです！」

これから1年、グラビアを始め、さまざまなジャンルでの活躍が期待される。

いたのゆうか

32歳 1993年9月5日生まれ 兵庫県出身 T165・B80（D）W58H88 約10年前にタレントやモデルとして芸能活動を開始。2023年にミスヤングチャンピオン2023グランプリを受賞した。モデルの経験を生かし、現在はポージングの講師としても活動している。大阪府在住。そのほか最新情報は、公式X（@_harunoyuki_）、公式Instagram（@yuka_itano）にて

みなみなお

25歳 2000年10月26日生まれ 東京都出身 T158・B93（G）W60H90 2025年4月にイメージDVDをリリースしてデビュー。キャッチコピーの「片エクボの天使」「ゆるふわ癒しボディ」は、ファンが考案したもの。2026年1月には、3rdDVDのリリースを控える。そのほか最新情報は、公式X（@_nao_minami）、公式Instagram（@_nao_minami）にて

ささきあかね

24歳 2001年1月27日生まれ 奈良県出身 T159・B82（E）W58H82 芸大生のころインフルエンサーとして活動をスタート。その後は関西方面で放送されるテレビ番組でリポーターとして活躍しつつ、配信者としての一面も持つ。ファイナルステージ前日に上京。そのほか最新情報は、公式X（@33ki_akane）、公式Instagram（@xx___lily_）にて

※1800号（2026年1月20日発売）から、グランプリ3人のソログラビアを順次掲載。また、来春にはデジタル写真集が光文社から発売予定

写真・木村哲夫

スタイリスト・春原愛子

ヘアメイク・梅原麻衣子（GiGGLE）