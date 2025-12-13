2023年度からファッションメディア「JJ」が開催している「JJモデルオーディション」。2024年度の第2回では「グランプリ」と「編集部賞」を合わせた4名が、晴れて2代目の「J−GIRL」となった。

グランプリに輝いた大藤小百合、桃の2人は、一度オーディションで敗れた過去がある “リベンジ組” だ。

「2023年度のオーディションのときからずっと『写真集を見たい』と応援してくれている方がたくさんいたので、やっとお見せすることができ、私自身もすごく嬉しいです。ふだん全然着ない水着姿も『JJ』で初お披露目しようと思っていて、ここまで取っておきました（笑）」（桃）

「ファンの皆さんのおかげで念願の写真集が出せたので、早く見てもらいたいです。技術的な部分はもちろんですが、モデルとしての意識という意味でも、この写真集が自分の成長に繋がったらいいなと思います」（大藤）

俳優の金子昇を父に持つ金子のあは、自身も「演技のお仕事に挑戦したいです」と話す。「ほかのJ−GIRLのみんなとの1冊なので、 “私” というイメージを感じていただきたいです。ファンの方には『イメージに合ってるよね』でも『こういう雰囲気も撮れるんだ』でもいいので、楽しく写真を見てもらえたら嬉しいです」（金子）

トレーニングがルーティンという小山璃奈は、今回の写真集で抜群のスタイルを披露。「スタイリングもとてもかわいらしい衣装がたくさんありますし、ソロカットも4人の集合カットも非常にきれいに撮っていただけたので、ぜひ隅から隅まで見ていただきたいです」（小山）

今年1月の発表記者会見からもうすぐ1年を迎える4人。受賞記念で制作された今回の写真集は、ファンに感謝を伝える絶好の機会になったようだ。

「この写真集を通して、皆さんに感謝の気持ちを伝えたいです。記者会見のときにも話しましたが、J−GIRLをゴールとするのではなく、もっと先に進んでいけたらと思っています。これをきっかけにより応援してもらえるようになりたいです！」（大藤）

創刊50周年の「JJ」を背負う4人は、これから大きく羽ばたいていく！

かねこのあ

21歳 2004年8月5日生まれ 神奈川県出身 T164 特技：180度開脚、韓国語。趣味：ランウェイウォークでの散歩、メイク。そのほか最新情報は、公式X（@noa__kaneko）、公式Instagram（＠noa.kaneko）にて

おおとうさゆり

兵庫県出身 T162 特技：英語を話すこと、柔軟体操。趣味：ダンス、アコースティックギター、旅行、美術館・寺社・カフェめぐり、映画鑑賞、サウナ、サッカー観戦。そのほか最新情報は、公式X（@petitlisayuri）、公式Instagram（＠petitlisayuri）にて

もも

25歳 2000年11月21日生まれ 東京都出身 T167 特技：ギター。趣味：ヘアケア、美容。そのほか最新情報は、公式X（@momo_001121）、公式Instagram（＠momo.1121_）にて

こやまりな

22歳 2003年3月4日生まれ 神奈川県出身 T164.5 特技：料理、柔軟、歌。趣味：筋トレ、散歩、絵を描くこと、ダンス。そのほか最新情報は、公式X（@Koyama_Rina_Box）、公式Instagram（＠rina_koyama_box）に

※J-GIRL 2nd写真集『晴れ間』は12月14日に発売

※同日に光文社（東京都文京区）で、J-GIRLの4人が登場するファンミーティングとお渡し会が開催決定。参加券付き写真集は、光文社ECサイト「kokodeブックス」で発売中！

写真・まくらあさみ