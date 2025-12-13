【全品429円】ハローキティ×タイニーチャムのレトログッズがサンキューマートに登場！SNSで話題の「顔隠し学生証ケース」も
「ハローキティ」とお友達の「タイニーチャム」のレトロデザイングッズが、プチプラ雑貨の人気店「サンキューマート」に登場！全10アイテムが、お財布にやさしい429円で2026年1月上旬から発売される。
【写真】コレ全部429円！レトロかわいいハローキティ＆タイニーチャムグッズを見る
今回のコレクションでは、キティちゃんの大切な友だちの男のコ・タイニーチャムも登場。レトロポップなカラーリングを基調に、ブロック柄や懐かしさを感じるモチーフを散りばめたデザインに仕上がっている。
■SNSで話題の「顔隠し学生証ケース」も！注目の10アイテム
取り外し可能なチャーム付き「アクリルキーホルダー」は、気分に合わせてキティちゃんとタイニーチャムをチェンジできる2WAY仕様。「ダイカットポーチ」は、タイニーチャムのフェイスがそのままポーチになった愛らしいデザイン。リップやイヤホンなど小物収納にぴったりだ。
「折り畳みミラー」は、バッグに入れても邪魔にならないスリムサイズ。外出先でのメイク直しに重宝する。指先に貼るだけで簡単にキャラネイルが完成する「ネイルパーツシール」は、不器用さんでも安心のアイテム。
髪をしっかりホールドする「ロングヘアクリップ」は、デスクワーク中の前髪留めとして活躍。ぬいぐるみがそのままついたような立体感のある「ぬいぐるみヘアゴム」は、シンプルコーデのアクセントになってくれそう。
「顔隠し学生証ケース2P」は、“盛れていない”証明写真の顔部分を隠せるとSNSでも話題のアイテム。2枚セットだから、学生証と免許証など使い分けもできる。
そのほかにも、濡れた傘もOKな吸水素材の「折りたたみ傘ポーチ」、手帳デコに使える「フレークステッカー」、足元からさりげなくキャラクターを楽しめる「アンクルソックス」など、日常使いできるアイテムが勢ぞろい。
■確実にゲットするならWEB予約がマスト！店舗販売は1月上旬から
気になるアイテムを確実に手に入れたいなら、2025年12月10日から始まった公式オンラインショップでの先行予約がマスト。「顔隠し学生証ケース2P」はすでに予約販売分が在庫切れとなるなど、人気アイテムは早期完売の可能性が高いので、お目当ての商品は見つけ次第ゲットするのがおすすめだ。
全国のサンキューマート店舗での販売は2026年1月上旬から。地域によって販売開始日が異なる場合があるため、最新情報は各店舗のX(旧Twitter)でチェックしよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.L660506
